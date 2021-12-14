سبورت: رايولا عرض 4 أسماء على إدارة برشلونة من ضمنهم هالاند

كشفت صحيفة سبورت عن سر إجتماع مينو رايولا وكيل اللاعبين مع خوان لابورتا رئيس برشلونة.

وفقا لسبورت فإن رايولا قد طرح أربع أسماء أمام إدارة برشلونة للتعاقد معهم خلال الموسم المقبل.

على رأس القائمة التي عرضها رايولا كان إيرلنج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند والذي يتواجد شرط جزائي في عقده مقابل 60 مليون يورو سيتفعل بعد نهاية الموسم الحالي.

وتعتبر إدارة برشلونة هالاند كهدف رئيسي وأساسي لتدعيم الفريق في الموسم المقبل وهذا ما يعرفه رايولا والذي يحاول عرض ثلاثة لاعبين آخرين من موكليه الذين ستنتهي عقودهم بنهاية الموسم المقبل من أجل عرضهم على الفريق الكتالوني لضمهم بالمجان.

الاسم الآخر في القائمة هو بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والذي لا يبدو بأن مفاوضات تمديد تعاقده مع الفريق تسير بشكل جيد.

بوجبا يجذب انتباه ريال مدريد وبرشلونة وسبق ربط اسمه بالفريقين في العديد من المناسبات، ووفقا لسبورت فإنه أحد اللاعبين المهتم تشافي هيرنانديز مدرب الفريق بضمه.

تشافي سيمونز لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة السابق هو أيضا ثالث الأسماء التي طرحها رايولا على لابورتا من أجل ضمه، وسيكون من السهل إقناع اللاعب بسبب رغبته في الحصول على فرصة للمشاركة مع الفريق الأول وهو ما لم يتحقق حتى الآن مع باريس سان جيرمان.

الاسم الأخير في القائمة هو المغربي نصير مزراوي الظهير الأيمن لأياكس أمستردام والذي يقدم أداء جيد وينتهي تعاقده مع النادي الهولندي أيضا بنهاية الموسم.

الأسماء تبدو منطقية بناء على رغبة برشلونة القوية في تدعيم الفريق في الموسم المقبل بعد الأداء السيء الذي يقدمه الفريق حاليا، وأيضا بناء على أوضاعه المالية لذلك فإن الصفقات المجانية ستكون هي الحل الأمثل.

برشلونة حاليا يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني، وخرج الفريق من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى من 18 عاما.