كأس العرب - حجازي والشناوي وحمدي فتحي يشاركون في مران مصر قبل مواجهة تونس

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 17:35

كتب : FilGoal

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شارك كل لاعبي منتخب مصر في تدريب الفريق المسائي يوم الثلاثاء باستثناء أيمن أشرف، قبل يوم من مواجهة تونس في كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره التونسي الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب.

وشهد المران مشاركة الثلاثي المصاب أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي.

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وكان كارلوس كيروش المدير الفني للفريق قد قال في مؤتمره الصحفي إن مران الثلاثاء هو الحاسم من أجل مشاركة العائدين من الإصابة في لقاء تونس.

وأضاف "لن أضغط على أي لاعب مصاب من أجل المشاركة في أي مباراة، إذا كان اللاعب سليما بنسبة 100% سيلعب، أما غير ذلك فلن يشارك".

وأكمل "هذه ليست طريقتي في كرة القدم وصحة اللاعبين أولوية بالنسبة لي".

يوم الإثنين كشف مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com حالة الثلاثي المصاب أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي.

وتعرض أحمد حجازي لشد في العضلة الخلفية أمام الجزائر في ختام دور المجموعات من كأس العرب.

وأصيب الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الأردن في ربع النهائي.

وقال مصدر في منتخب مصر لـFilGoal.com: "متفائلون بقدرة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي على اللحاق بمواجهة تونس بعد تحسن حالتهم واستجابتهم للبرنامج العلاجي".

إلى ذلك، جاءت نتيجة مسحة الكشف عن فيروس كورونا لكل أفراد المنتخب المصري سلبية.

مصر تونس كأس العرب أحمد حجازي محمد الشناوي حمدي فتحي أيمن أشرف
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