اجتماع بين أمير مرتضى وكارتيرون قبل ودية الزمالك والرائد

عقد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك جلسة مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق هامش المباراة الودية التي أمام الرائد السعودي.

وناقش أمير مرتضى، المدير الفني في بعض الأمور الخاصة بالفريق قبل انطلاق المباراة، بحسب الموقع الرسمي للزمالك.

وتأتي الجلسة، بعد قرار مرتضى منصور رئيس النادي بتعيين مدحت عبد الهادي مدربا عاما للفريق، وأمير عزمي مجاهد مدربا مساعدا.

وأضاف مرتضى منصور إن مجلس الإدارة يساند الجهاز الفني بقيادة كارتيرون، ويوفر له كل سبل النجاح.

ومن جهة أخرى، أوضح باتريس كارتيرون المدير الفني لـ نادي الزمالك أنه لا يعرف شيئا عن تعيين مساعدين له من قِبل رئيس النادي.

وقال كارتيرون لـ FilGoal.com: "لا أعرف شيئا عن تعيين مدحت عبد الهادي وأمير عزمي مجاهد في الجهاز الفني".

وأضاف "لم يتم إبلاغي بشيء، لكن رئيس الزمالك له الحق في اتخاذ أي قرار لذلك لا توجد مشكلة لدي".

وأتم "لم يتم إخطاري لكن الأهم لي مصلحة الزمالك".