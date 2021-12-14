انتهاء اليوم الأول للترشح في انتخابات اتحاد الكرة دون مرشحين

انتهى اليوم الأول من مهلة الترشح لانتخابات اتحاد الكرة اليوم الثلاثاء، ودون ترشح أي قائمة حسبما علم FilGoal.com.

وتقام انتخابات اتحاد الكرة يوم 5 يناير المقبل، بنظام القوائم المغلقة، حيث لا يمكن أن يترشح أي فرد مستقل دون قائمة.

وتم فتح باب الترشح اليوم الثلاثاء.

وتستمر فترة فتح باب الترشح حتى يوم 20 ديسمبر المقبل.

وتولت اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني اتحاد الكرة عقب استقالة مجلس هاني أبو ريدة، قبل أن يتولى أحمد مجاهد المهمة بعد انتهاء مدة لجنة الجنايني.