مرتضى منصور يعلن تشكيل قطاعات الناشئين في الزمالك
الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 16:36
كتب : إبراهيم رمضان
أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تشكيل قطاعات الناشئين في النادي لكرة القدم.
يأتي ذلك عقب الهيكلة الجديدة التي قدمها إسماعيل يوسف وحمادة أنور عضوا مجلس الإدارة.
وجاء تشكيل قطاعات الناشئين بالنادي كالتالي:
- محمد حلمي رئيسا لقطاعات كرة القدم بالنادي.
- أحمد عبد الحليم رئيسا للجنة الفنية لقطاعات كرة القدم.
- جمال عبد الحميد رئيساً للجنة الاستثمارات لقطاعات كرة القدم.
- أيمن طاهر مديراً فنياً لمدربي حراس مرمي قطاعات كرة القدم.
- حسين عبد اللطيف مديراً لقطاع الناشئين.
- تامر عبد الحميد نائباً لمدير قطاع الناشئين.
- مجدي شلبي مديراً للمدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم" .
- علي خليل مديراً فنياً للمدرسة الأساسية لكرة القدم "البراعم" .
- حمادة رأفت مديراً لأكاديمية كرة القدم .