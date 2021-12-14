كأس العرب - حكم إيراني لمباراة مصر وتونس

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 16:25

كتب : محمد الجزار

مصر - لبنان - كأس العرب

تم تعيين الحكم الإيراني علي رضا فغاني لمباراة مصر وتونس في كأس العرب.

ويلتقي منتخب مصر مع تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 يوم الأربعاء.

وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم التحكيم الذي يقوده علي رضا فغاني كحكم ساحة.

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ويساعده كل من محمد رضا أبو الفضل كمساعد أول، أما الألماني كريستيان جيتلمان فسيكون المساعد الثاني.

الحكم الرابع سيكون أندريس كابيريرا من أورجواي.

الفائز من لقاء تونس ومصر سيلعب المباراة النهائية السبت المقبل ضد الفائز من مباراة قطر والجزائر.

ويقود فغاني المباراة الأولى له خلال مسيرته لمنتخب مصر أو لأي فريق مصري في جميع المناسبات.

وقاد الإيراني مباراتين خلال بطولة كأس العرب، الأولى كانت بين تونس وموريتانيا، والثانية جمعت بين الأردن وفلسطين، وكلاهما انتهى بفوز الفريق الأول 5-1.

فغاني قاد 4 مباريات في كأس العالم 2018، ونهائي مسابقة كرة القدم بأولمبياد ريو 2016.

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