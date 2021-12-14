مران الأهلي - عودة بعد راحة سلبية وجلسة بين موسيماني واللاعبين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

مران الأهلي

استأنف لاعبو الأهلي تدريباتهم اليوم الثلاثاء استعدادا لكأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي.

ويواجه الأهلي نظيره الرجاء يوم 22 ديسمبر الجاري في كأس السوبر الإفريقي في الدوحة عاصمة قطر.

وكان لاعبو الأهلي قد حصلوا على راحة سلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة.

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وعقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الأهلي الجماعي.

فيما خاض اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية المكثفة في الجيم مع بداية المران.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية وتدريبات الكرة ضمن فقرات المران التي حددها الجهاز الفني.

ويجري اللاعبون والجهاز الفني والإداري مسحة طبية غدا الأربعاء استعدادا للسفر إلى قطر والمحدد له الجمعة المقبل لمواجهة الرجاء المغربي في كأس السوبر الإفريقي.

ويواجه الأهلي فريق سموحة في الرابعة عصر غدا الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة وذلك في إطار الاستعدادات للسوبر الإفريقي.

الأهلي في الدوري كأس السوبر الإفريقي
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