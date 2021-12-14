كأس العرب - مؤتمر السولية: نحاول جعل مباراة تونس أسهل علينا.. ونلعب من أجل الفوز

اعترف عمرو السولية قائد منتخب مصر أن المباراة ستكون صعبة على الفريقين لأنها بين منتخبين من أقوى المنتخبات في إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021 غدا الأربعاء.

وقال السولية في المؤتمر الصحفي: "نحن سعداء بالتواجد في نصف النهائي بهذه البطولة، وأرى أننا تعبنا حتى نصل لهذه المرحلة، والمباراة غدا ستكون صعبة على الفريقين".

وأضاف "عدد كبير من اللاعبين في المنتخب التونسي محترفين في الدوري المصري، ونتمنى أن تكون المباراة قوية وممتعة ومن يؤدي بصورة أفضل يحقق التأهل والجميع سيقاتل ويكون في قمة التركيز خلال اللقاء".

وأكمل "هي 90 دقيقة من أجل الوصول للنهائي سنقاتل من أجل الفوز والتواجد في اللقاء الأخير للمنافسة على كأس البطولة".

وأردف "التاريخ لا يساعد في الكرة كثيرا، فهو من الماضي، وكل مباراة لها ظروفها واحتمالات الفوز والخسارة فيها موجودة ".

وتابع "سنلعب من أجل الفوز ونعطي أفضل ما لدينا داخل المستطيل الأخضر، ولن يلعب أحد بإثم فريقه أو تاريخه فهناك لاعبين يؤدوا في الملعب ومن يكون أفضل داخل المستطيل الأخضر هو من سيحقق الفوز ".

وأتم "سنحاول جعل المباراة أسهل على أنفسنا وندخل المباراة بكل تركيز أكثر من المباراة السابقة ضد الأردن حتى نحقق الانتصار".

قائد منتخب مصر في كأس العرب سجل هدفا وحيدا في شباك الجزائر وشارك في المباريات الأربعة السابقة أساسيا.