كأس العرب - مؤتمر كيروش: لن أضغط على أي لاعب مصاب للدفع به أمام تونس

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 15:40

كتب : محمد الجزار

كارلوس كيروش - مصر

شدد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر على أنه لن يضغط على أي لاعب مصاب من أجل المشاركة أمام تونس في ظل الإصابات التي تضرب الفراعنة.

ويلعب منتخب مصر ضد نظيره التونسي في نصف نهائي كأس العرب يوم الأربعاء، وسط شكوك حول لحاق الرباعي، أحمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد حجازي وأيمن أشرف، بالمباراة.

وقال كيروش في مؤتمر صحفي: "سنتظر لنهاية تدريب الثلاثاء المسائي لمعرفة تطورات حالة كل الفريق".

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وأضاف "لن أضغط على أي لاعب مصاب من أجل المشاركة في أي مباراة، إذا كان اللاعب سليما بنسبة 100% سيلعب، أما غير ذلك فلن يشارك".

وأكمل "هذه ليست طريقتي في كرة القدم وصحة اللاعبين أولوية بالنسبة لي".

وعن اللقاء، أوضح "جودة الفريقين ممتازة وتبشر بمباراة مثيرة، وهو الشيء المهم للجماهير وللكرة العربية".

وتابع البرتغالي "سنبذل قصارى جهدنا من أجل العبور للنهائي، أثق في فريقي أنه سيتوج كل الجهود التي بذلها بالفوز".

وواصل "منتخب تونس يمتلك تاريخا كبيرا والجيل الحالي مميز مثل سابقيه، وأعتقد أن المباراة ستكون صعبة على الطرفين".

واستطرد البرتغالي "علينا أن نكون أقوياء لكي نتجاوز أي خطورة تونسية أثناء اللقاء، وأن نجعل المنتخب التونسي يعيش أوقاتا صعبة".

وأتم كيروش "الأمر بسيط، عندما تكون أفضل فريق يهاجم وأفضل فريق يدافع تصل لأفضل نتيجة".

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