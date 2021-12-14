أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 15:05

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان - أتليتكو مدريد

أوضح نادي أتليتكو مدريد تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

وبدأ جريزمان مباراة دربي مدريد أمام ريال مدريد واستبدل بين الشوطين بسبب الإصابة.

وقال النادي المدريدي في بيان: "اللاعب أنطوان جريزمان يعاني من إصابة في العضلة اليمنى لساقه".

أخبار متعلقة
ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي أرسنال يسحب شارة القيادة من أوباميانج في عقوبة تأديبية جوتا يحصد جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي لشهر نوفمبر من رابطة المحترفين فيليبي ميلو ينتقل إلى فلومينسيني

وأضاف البيان "ننتظر تحسن حالته من الإصابة".

ولم يوضح النادي المدريدي مدة غياب جريزمان.

مهاجم برشلونة السابق شارك 21 مباراة مع الروخيلانكوس هذا الموسم في كل البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 3.

أنطوان جريزمان أتليتكو مدريد
نرشح لكم
برشلونة: أجويرو سيتحدث عن مستقبله في مؤتمر صحفي الأربعاء تقرير: برشلونة يستهدف ضم كافاني.. وأمر يثير الشكوك صحفي إسباني: أجويرو سيعلن اعتزاله يوم الأربعاء فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا.. وقد نحتفل بالعديد من الألقاب بنهاية الموسم
أخر الأخبار
كأس العرب - حكم إيراني لمباراة مصر وتونس 4 دقيقة | كأس العرب 2021
مران الأهلي - عودة بعد راحة سلبية وجلسة بين موسيماني واللاعبين 21 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - مؤتمر السولية: نحاول جعل مباراة تونس أسهل علينا.. ونلعب من أجل الفوز 36 دقيقة | كأس العرب 2021
كأس العرب - مؤتمر كيروش: لن أضغط على أي لاعب مصاب للدفع به أمام تونس 49 دقيقة | كأس العرب 2021
أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
كأس العرب - مؤتمر منذر الكبير: نعرف كل صغيرة وكبيرة عن مصر.. ونهتم بما يساعدنا على الوصول للنهائي ساعة | كأس العرب 2021
ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي ساعة | الدوري الألماني
مؤتمر بوقرة: بونجاح وبلايلي جاهزان لمواجهة قطر.. وسعيود يغيب لهذا السبب ساعة | كأس العرب 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما