أتليتكو مدريد يوضح إصابة جريزمان

أوضح نادي أتليتكو مدريد تفاصيل إصابة مهاجمه الفرنسي أنطوان جريزمان.

وبدأ جريزمان مباراة دربي مدريد أمام ريال مدريد واستبدل بين الشوطين بسبب الإصابة.

وقال النادي المدريدي في بيان: "اللاعب أنطوان جريزمان يعاني من إصابة في العضلة اليمنى لساقه".

وأضاف البيان "ننتظر تحسن حالته من الإصابة".

ولم يوضح النادي المدريدي مدة غياب جريزمان.

مهاجم برشلونة السابق شارك 21 مباراة مع الروخيلانكوس هذا الموسم في كل البطولات، سجل 7 أهداف وصنع 3.