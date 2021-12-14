كأس العرب - مؤتمر منذر الكبير: نعرف كل صغيرة وكبيرة عن مصر.. ونهتم بما يساعدنا على الوصول للنهائي

شدد منذر الكبير المدير الفني لـ منتخب تونس على هدف نسور قرطاج بالتأهل لنهائي كأس العرب 2021، وأنه يعرف كل صغيرة وكبيرة على منتخب مصر.

ويستعد منتخب تونس لمواجهة مصر في الخامسة مساءً الغد الأربعاء في أولى مباراتي نصف نهائي كأس العرب.

وقال منذر الكبير في المؤتمر الصحفي: "بدأنا البطولة بصعوبات في دور المجموعات مع ما حدث لنا من إصابات وبالرغم من ذلك تضماننا وخرج من الفترة الصعبة متصدرين ترتيب المجموعة".

وأضاف "الفريق أظهر قوة كبيرة على مستوى الروح والعطاء، والنسق تصاعدي ما قادنا بقوة للوصول لتلك المرحلة، والتركيز حاليا وهدفنا للوصول للنهائي".

وعن انضمام منتصر الطالبي لقائمة نسور قرطاج قبل لقاء مصر "التحق بنا لاعب وهو خبر سعيد كما انضم لنا محمد دراجر من قبل وهما من العناصر المهمة ويعرفان المنتخب ومرا بالكثير معنا".

وتابع "بالنسبة لنا أي لاعب يأتي إضافة كبير ونستمد قوتنا من روح المجموعة، اللاعبون الجدد لديهم نفس الأهداف والروح لخدمة زملائهم".

وردا على هل يتأثر المنتخب المصري بالإصابات أمام تونس قال: "جاهزون وتركيزنا كامل للوصول للنهائي، نعرف كل صغيرة وكبيرة عن مصر مثلما يعرفوا عننا".

وأردف "نركز على أنفسنا ونهتم بما يساعدنا على الوصول للنهائي".

وتشهد المباراة مواجهات ثنائية بين أكرم توفيق وعلي معلول وسيف الدين الجزيري ومحمود حمدي الونش فقال الكبير: "الثنائيات في مستوى عالي سواء يلعبون في مصر أو أندية أخرى، واليوم يتنافسون على الوصول لنهائي كأس العرب".

وواصل "يعرفون نقاط قوة بعضهم ونريد أن تلعب التفاصيل لصالحنا".

ويمتلك المنتخب التونسي 4 لاعبين يشاركون في الدوري المصري هم: علي معلول وحمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري وفخر الدين بن يوسف.

وأكمل عن استقبال أهداف من تسديدات بعيدة المدى: "نتمنى أن نخرج بشباك نظيفة ونجتهد ونعمل بالأسباب لإيقاف خطورة المنافسين، مثلما لدينا إيجابيات لابد أن نطور ونحل السلبيات ونسعى لتحسين التحضير وإنهاء الهجمات".

واستقبل منتخب تونس 3 أهداف من 4 في كأس العرب من تسديدات من خارج الـ18.

واستدرك "أهم شيء التركيز بكل ما لدينا، من يبدأ أو من يشارك كبديل هي من أجل صالح المنتخب وما يتماشى مع المباراة".

وعن إهدار الفرص أوضح "رغم الفوز لدينا إيجابيات وهناك سلبيات لدينا فكر جماعي وليس سهلا أن تسجل كل الفرص، وفي بطولة كتلك أن تخلق 4-5 فرص في شوط واحد فلن تسجلها كلها ونريد أن نتطور فيها من أجل إنهاء المباريات مبكرا".

وأتم "نركز في كل التفاصيل فرديا وجماعيا بعدما شاهدنا مباراتي مصر أمام الجزائر والأردن".