ليفاندوفسكي يحصد جائزة اللاعب الذهبي

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 14:57

كتب : FilGoal

ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم لعام 2021

توج روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ بجائزة اللاعب الذهبي لعام 2021.

وحصد النجم البولندي الجائزة التي تقدمها مجلة توتو سبورت الإيطالية، حسب موقع ناديه.

قبل أيام، خسر ليفاندوفسكي جائزة الكرة الذهبية التي تقدمها مجلة فرانس فوتبول أمام ليونيل ميسي.

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وانتقد بيني زاهافي وكيل أعمال ليفاندوفسكي عدم حصول اللاعب البولندي على جائزة الكرة الذهبية التي توج بها ميسي.

وقال زاهافي في تصريحات لموقع "تي زد ميونيخ" الألماني قبل أيام: "أهنئ ميسي فهو لاعب مبهر وأسطورة لكرة القدم".

واستدرك "لكن في عام 2021 الكرة الذهبية لا تنتمي له، ليس تلك المرة فهي تنتمي إلى روبرت ليفاندوفسكي".

وواصل "ليفاندوفسكي لم يُسرق لكنه كان أكثر من يستحق الجائزة، لست متعجبا من أن مئات الملايين من الجماهير حول العالم يجدون صعوبة في تصديق نتائج تلك الجائزة القيمة".

وتوج ميسي بالكرة الذهبية السابعة في مسيرته فيما حل ليفاندوفسكي ثانيا في السباق وتلاه جورجينيو لاعب تشيلسي ومنتخب إيطاليا.

فيما توج ليفاندوفسكي بالجائزة المستحدثة لأفضل مهاجم في العام.

روبرت ليفاندوفسكي بايرن ميونيخ
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