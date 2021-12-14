مؤتمر بوقرة: بونجاح وبلايلي جاهزان لمواجهة قطر.. وسعيود يغيب لهذا السبب

أكد مجيد بوقرة المدير الفني لمنتخب الجزائر جاهزية كل لاعبيه لمواجهة نصف نهائي كأس العرب ضد قطر يوم الأربعاء.

وقال بوقرة خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "جاهزون للمباراة المرتقبة أمام المنتخب القطري، الجميع في أتم اللياقة البدنية للمباراة، بما فيهم يوسف بلايلي وبغداد بونجاح".

وأكمل "أما أمير سعيود فقد عانى من إصابة في الركبة في مباراة السودان غاب بسببها عن المباريات اللاحقة، لديه مميزات قد تفيد الفريق في المباريات المقبلة".

وواصل "خضع اللاعب للعلاج اللازم، لكن مع تعافيه، تألق ياسين براهيمي الذي يلعب الآن في مركزه، لذلك فقد كان الغياب في البداية بسبب الإصابة، وبعدها أصبحت الأسباب فنية".

وأضاف "نستعد لكل المباريات كأنها نهائي، سنواجه بطل آسيا والمنتخب الأفضل من عرب آسيا في البطولة لأنه الوحيد الذي وصل لنصف النهائي".

منتخب قطر يواجه 3 منتخبات من عرب إفريقيا في نصف النهائي، مصر وتونس والجزائر.