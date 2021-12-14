كأس العرب - إلغاء الإنذارات السابقة وتفعيل الإيقاف في هذه الحالة.. ومصر بالقميص الأحمر أمام تونس

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 14:05

كتب : أحمد الخولي

مصر - الجزائر - كأس العرب

تقرر ارتداء المنتخب المصري القميص الأحمر في مواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

ويلتقي منتخب مصر مع نسور قرطاج في أولى مباريات نصف النهائي غدا الأربعاء في الخامسة مساءً.

وبحسب الاجتماع التنسيقي قبل المباراة فأن المنتخب الوطني يرتدي غدا قميصه الأحمر والشورت والجوارب السوداء في لقائه أمام تونس.

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بينما يرتدي المنتخب التونسي طاقما أبيض بالكامل.

وحضر من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ومحمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسؤول المهمات.

تم خلال الاجتماع التأكيد على أن الإنذارات السابقة منذ بداية البطولة قد سقطت بانتهاء دور الـ 8.

وتم تفعيل الإيقاف في الدور قبل النهائي لمن حصلوا على كارت أحمر خلال دور ربع النهائي.

وبالتالي فأن الخماسي محمد شريف ومصطفى فتحى وأحمد فتوح وعمرو السولية وحمدى فتحى قد سقطت عنهم الإنذارات السابقة.

ويعود أكرم توفيق لارتداء قميص المنتخب بعدما انتهى إيقافه لتراكم البطاقات أمام الأردن في ربع النهائي.

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