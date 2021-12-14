طبيب الأهلي يعلن بدء أيمن أشرف مرحلة جديدة للتعافي من الإصابة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 13:53

كتب : أحمد الخولي

مصر - الجزائر - كأس العرب

أوضح أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي تفاصيل تعافي أيمن أشرف من الإصابة.

أيمن أشرف

النادي : الأهلي

الأهلي

ويعاني أيمن أشرف من إصابة في الركبة أثناء مواجهة مصر والجزائر في كأس العرب 2021.

وحرص أبو عبلة الاطمئنان على حالة أيمن أشرف وأوضح أن اللاعب سيبدأ مرحلة جديدة من التأهيل غدا الأربعاء بخوض تدريبات الجري حول الملعب وفقا للبرنامج التأهيلي المحدد له من الجهاز الطبي للمنتخب الوطني.

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وأشار أبو عبلة إلى أن أيمن أشرف حالته تحسنت.

ويبدأ المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة الركبة.

وشارك أيمن أشرف في جميع مباريات دور المجموعات من كأس العرب أساسيا قبل أن يتعرض للإصابة.

ويستعد الأهلي لخوض السوبر الإفريقي يوم 22 المقبل أمام الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.

فيما سيخوض منتخب مصر مواجهة قوية في نصف نهائي كأس العرب غدا الأربعاء أمام تونس.

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