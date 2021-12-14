برشلونة: أجويرو سيتحدث عن مستقبله في مؤتمر صحفي الأربعاء

كشف نادي برشلونة عن إلقاء سرجيو أجويرو بيانا من كامب نو ظهر غدا الأربعاء بشأن مستقبله.

سيرخيو أجويرو النادي : برشلونة برشلونة

وأشار بيان برشلونة إلى أن خوان لابورتا رئيس النادي سيرافق أجويرو في المؤتمر الصحفي.

ومن المتوقع أن يعلن أجويرو اعتزاله لكرة القدم بسبب مشاكل في القلب.

وذكر صحفيون إسبان في وقت سابق أن أجويرو يعاني مشكلة في القلب ستجبره على اعتزال كرة القدم.

ليضطر اللاعب المخضرم البالغ عمره 33 عاما للرد بأنه يتابع حالته الصحية مع الأطباء وسيرى مدى استجابته للعلاج.

وكان سمير نصري، نجم فرنسا ومانشستر سيتي السابق، صرح أن أجويرو، زميله السابق، أخبره أنه سيعتزل.

لكن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة نفى ذلك.

وشارك أجويرو، أيقونة سيتي السابق، لمدة 165 دقيقة فقط مع برشلونة منذ انضمامه للفريق مطلع الموسم الجاري.

ومثل أجويرو منتخب الأرجنتين في 101 مباراة وسجل 41 هدفا وتوج بكوبا أمريكا 2021 ونال وصافة كأس العالم 2014.

وهو أكثر من سجل في تاريخ مانشستر سيتي برصيد 260 هدفا.