يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا

زف نادي يوفنتوس خبرا سارا لجماهيره حين أوضح أن نجمه الأرجنتيني باولو ديبالا ليس مصابا.

مباراة يوفنتوس ضد فينيسيا في الدوري الإيطالي شهدت إصابة ديبالا واستبداله بعد مرور 12 دقيقة فقط.

وأفاد البيانكونيري في بيان: "استبعدت الاختبارات التي خضع لها باولو ديبالا اليوم تعرضه لإصابة عضلية".

وأضاف البيان "ستتم مراقبة حالة ديبالا بشكل يومي".

ويستعد يوفنتوس لملاقاة بولونيا في الدوري الإيطالي يوم السبت المقبل.

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