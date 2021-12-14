مورينيو: تدربنا على أهدافنا أمام سبيزيا لمدة 25 دقيقة

أبدى جوزيه مورينيو المدير الفني لـ روما الإيطالي سعادته بالفوز على سبيزيا بثنائية دون مقابل بهدفين جاءا من ركلات ركنية.

وفاز مورينيو على سبيزيا في ختام الجولة 17 من الدوري الإيطالي بثنائية من توقيع روجر إبيانيز وكريس سمولينج من كرتين ركنيتين.

وقال مورينيو عقب اللقاء: "أحببت طريقة تسجيل الهدفين، لأننا تدربنا على الركلات الثابتة لمدة 25 دقيقة".

وأضاف "أحببت النتيجة وليس المباراة، لم تكن مباراة صعبة، بدأنا الشوط الأول وتركنا الكرة وأضعنا عديد الكرات السهلة".

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وأكمل "لم نحظى بتمريرات جيدة للكرة، في ذلك الوقت لم يكن صعبا اللعب ضدهم، بعدما تقدمنا 2-0 رأيت أداءً جيدا من إيبانيز، وبقينا في الملعب مع بعض الصعوبات".

وأردف "كان لدي شعور أن المباراة لم تنته، بعدما خرج سمولينج كل شيء تغير، لأن براين كريستانتي عوضه في مركزه، وعاد الخصم للمباراة مرة أخرى".

وأتم عن مواجهة أتالانتا المقبلة: "آمل أن تكون هناك أسئلة أكثر عن الإجهاد، أتالانتا فريق كبير ولديه قائمة كبير، وستكون مباراة صعبة".

وارتقى روما للمركز السادس برصيد 28 نقطة متساويا مع يوفنتوس في النقاط.

ويبتعد روما عن المراكز الأربعة الأولى بفارق 8 نقاط.

ويستعد روما لختام العام بمواجهتي أتالانتا وسامبدوريا في الجولتين 18 و19 من الدوري الإيطالي.