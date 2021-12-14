عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 - 00:12

كتب : FilGoal

قرعة الدوري المصري 2021-2022 - عامر حسين

كشف عامر حسين مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية، أن اتحاد الكرة لم يطالبه بتحديد مواعيد مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، والتي توقفت عن نصف النهائي.

وقال حسين عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس مصر للموسم الماضي".

وعن طلب المصري تأجيل مباراته ضد مصر للمقاصة في الدوري، بسبب تعرض 10 من لاعبيه بالإصابة بفيروس كورونا فقال: "درسنا طلب المصري بتأجيل مباراة المقاصة جيدا ودرسنا مستقبل الموسم جيدا وأردنا أن نتفادى سيناريوهات المواسم الماضية. لابد من الأندية أن تخاف على لاعبيها، وكل الأندية الآن لابد أن تعلم أننا لا نملك رفاهية الوقت. الموضوع وصل للأندية واللاعبين كلهم، ما حدث مع المصري سيحدث مع كل الأندية".

أخبار متعلقة
عامر حسين يكشف كيف سيتعامل مع أجندة الأهلي وقت السوبر الإفريقي عامر حسين يكشف لـ في الجول كيف سيواجه أزمة تغيير موعد السوبر الإفريقي عامر حسين: لعب 3 جولات من بطولات الأندية الإفريقية في فبراير كارثة بالنسبة لنا

وعن أزمة تعارض كأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا، وتصريح أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بأن الأزمة محلولة فصرح: "والله ما أعرف. الأمور دي مبتستخباش".

وكشف "ننتظر عودة كيروش من قطر لمعرفة موعد تجمع منتخب مصر بالتحديد لوضع جدول الدوري".

وأتم "البعض لا يعي أن أول مباراة للأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 12 فبراير وهو يتعارض مع كأس العالم للأندية. نحتاج أن نعرف متى ستُلعب تلك المباراة لأننا كما اتفقنا الأندية المشاركة إفريقيًا ستلعب بين جولاتها في دور المجموعات".

الأهلي عامر حسين أحمد مجاهد
نرشح لكم
كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس كأس العرب – مران تونس.. مشاركة مدافع كازان استعدادا لمواجهة مصر كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2 خبر في الجول – فيفا أبلغ الأهلي باستحالة تغيير موعد كأس العالم للأندية.. و24 ساعة من الترقب
أخر الأخبار
سفير مصر: لا أساس من الصحة لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا 48 دقيقة | إفريقيا
عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي 56 دقيقة | منتخب مصر
الأهلي يكشف سبب إرسال خطابه لاتحاد الكرة ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يحقق الانتصار في القمة وهزيمة جديدة للزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة ساعة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من عبد الحليم علي يكشف سبب رحيله من المصري ساعة | الدوري المصري
السطو على منزل أوتاميندي وتقييده في البرتغال 2 ساعة | أوروبا
المصري لـ في الجول: اليوم كان الأخير لـ عبد الحليم علي كمدير للكرة.. وكريم ذكري بديله 2 ساعة | الدوري المصري
اللجنة المنظمة لأمم إفريقيا لـ في الجول: لم يتم إبلاغنا بأي تغيير في موعد البطولة حتى الآن 2 ساعة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة