عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي

كشف عامر حسين مدير إدارة المسابقات في رابطة الأندية، أن اتحاد الكرة لم يطالبه بتحديد مواعيد مسابقة كأس مصر للموسم الماضي، والتي توقفت عن نصف النهائي.

وقال حسين عبر قناة صدى البلد: "اتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس مصر للموسم الماضي".

وعن طلب المصري تأجيل مباراته ضد مصر للمقاصة في الدوري، بسبب تعرض 10 من لاعبيه بالإصابة بفيروس كورونا فقال: "درسنا طلب المصري بتأجيل مباراة المقاصة جيدا ودرسنا مستقبل الموسم جيدا وأردنا أن نتفادى سيناريوهات المواسم الماضية. لابد من الأندية أن تخاف على لاعبيها، وكل الأندية الآن لابد أن تعلم أننا لا نملك رفاهية الوقت. الموضوع وصل للأندية واللاعبين كلهم، ما حدث مع المصري سيحدث مع كل الأندية".

وعن أزمة تعارض كأس العالم للأندية وكأس أمم إفريقيا، وتصريح أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة بأن الأزمة محلولة فصرح: "والله ما أعرف. الأمور دي مبتستخباش".

وكشف "ننتظر عودة كيروش من قطر لمعرفة موعد تجمع منتخب مصر بالتحديد لوضع جدول الدوري".

وأتم "البعض لا يعي أن أول مباراة للأهلي في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا يوم 12 فبراير وهو يتعارض مع كأس العالم للأندية. نحتاج أن نعرف متى ستُلعب تلك المباراة لأننا كما اتفقنا الأندية المشاركة إفريقيًا ستلعب بين جولاتها في دور المجموعات".