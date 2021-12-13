الأهلي يكشف سبب إرسال خطابه لاتحاد الكرة

كشف سعد شلبي المدير التنفيذي للأهلي سبب إرسال ناديه لخطاب لمجلس إدارة اتحاد الكرة بشأن أزمة تضارب مواعيد كأس أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية وأن الأحمر سيخوض المونديال بكامل نجومه.

وقال سعد شلبي عبر قناة "أون تايم سبورتس" اليوم الإثنين: "كان هناك تصريح من أحمد مجاهد عن نهاية الأزمة والأهلي سيشارك في مونديال الأندية بكامل نجومه".

وأكمل "لذا قدرنا دور الاتحاد المصري تجاه تلك الأزمة وخطابنا كان يعكس تقديرنا تجاه ما قاله".

وشدد "أحمد مجاهد يحمل من الخبرات الكبيرة حينما يقول تصريحا يكون مدروسا وبعد اتصالات مع الاتحاد الإفريقي والدولي".

وأكمل "وهذا كان طلبنا خلال ثلاثة خطابات للاتحاد المصري بالتنسيق مع كاف وفيفا، والاتحاد المصري قام بدور إيجابي تجاه تلك الأزمة مثلما حل أزمتي بيراميدز والمصري وحدوث استثناء من استدعائهم للمنتخبات الوطنية بسبب الكونفدرالية".

وأتم المدير التنفيذي للأهلي حديثه "نحن لدينا 8 لاعبين في صفوف منتخب مصر و3 آخرين محترفين هم علي معلول وبدر بانون وأليو ديانج وهذا يعني غياب فريق كامل عنا في كأس العالم للأندية".

وفي وقت سابق، قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة إن أزمة تعارض كأس أمم إفريقيا ، وكأس العالم للأندية، "محلولة"، مؤكدا أن المنتخب والأهلي سيلعبان البطولتين بكامل نجومهما.

وأوضح مجاهد عبر قناة صدى البلد: "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر".

وأكد "حتى لا نهدر الكثير من الوقت، الأزمة محلولة. دون تفسير.. المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ورفض مجاهد تفسير تصريحه قائلا: "ليس كل ما يُعرف يقال".