كرة سلة - الاتحاد يحقق الانتصار في القمة وهزيمة جديدة للزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 23:24

كتب : محمد سمير

إسماعيل أحمد - الاتحاد السكندري كرة سلة

حافظ الأهلي والجزيرة على صدارة جدول ترتيب دوري سوبر رجال السلة بعد الفوز الثاني على التوالي.

وواصل الأهلي والجزيرة انتصاراتهما في الجولة الثانية من منافسات مجموعة دوري السوبر.

أما الاتحاد السكندري فحقق انتصاره الأول بعد خسارة مفاجئة أمام الاتصالات في الجولة الأولى.

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وفاز الاتحاد السكندري على الزمالك ليلحق بالأبيض حامل لقب البطولة الهزيمة الثانية على التوالي.

وتقام منافسات المجموعة بين 8 فرق بنظام الذهاب والإياب ليتم ترتيب الأندية ثم يواجه الأول صاحب المركز الثامن، والثاني يواجه صاحب المركز السابع وهكذا بنظام خروج المغلوب.

كما حقق سبورتنج انتصاره الأول بالفوز على مصر للتأمين بعد اللجوء لشوط إضافي.

بينما الأهلي نجح في تحقيق الفوز خارج ملعبه على حساب المصرية للاتصالات في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وخطف الجزيرة الفوز من فريق سموحة بعد تسجيل ثلاثية قاتلة في أخر 10 ثواني من عمر اللقاء.

وجاءت نتائج الجولة الثانية كالآتي:

الاتحاد يهزم الزمالك 80-65

الأهلي يهزم المصرية للاتصالات 85-79

الجزيرة يهزم سموحة 71-69

سبورتنج يهزم مصر للتأمين 87-75

وتقام منافسات الجولة الثالثة مساء يوم الجمعة المقبل وهي:

الأهلي × مصر للتأمين

الزمالك × الاتصالات

سبورتنج × الجزيرة

الاتحاد × سموحة

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