السطو على منزل أوتاميندي وتقييده في البرتغال

كشفت صحيفة كورييرو دي مانيا البرتغالية عن تعرض نيكولاس أوتاميندي لاعب بنفيكا لسطو مسلح على منزله ليلة الأمس في البرتغال.

وحدثت عملية السطو بعد عودة أوتاميندي من المشاركة في فوز فريقه على فاميليساو بأربعة أهداف مقابل هدف واحد في الدوري البرتغالي.

وفقا للصحيفة فإن المدافع الأرجنتيني قد تفاجأ باقتحام أربعة لصوص إلى منزله بعد العودة من المباراة وقاموا بضربه وتهديده بالسلاح، قبل أن يتم تقييده مستخدمين حزام حول عنقه.

وأجبر اللصوص أوتاميندي على تسليمهم بعض النقود والساعات والمجوهرات بعد تهديده أمام زوجته وإبنه الذين كانوا متواجدين في المنزل.

أوتاميندي هو آخر القائمة من اللاعبين الذين يتعرضون لعمليات سطو في أوروبا في العام الحالي، وتعرض خلال العام العديد من اللاعبين إلى عمليات سطو مشابهة وكان أبرزهم ريس جيمس لاعب تشيلسي، وأنخيل دي ماريا لاعب باريس سان جيرمان وجابرييل لاعب أرسنال الذي تمكن من التصدي للصوص وإحباط المحاولة.

أوتاميندي كان قد انضم لصفوف بنفيكا في بداية الموسم الماضي، وشارك مع فريقه خلال الموسم الحالي في 22 مباراة.