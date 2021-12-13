المصري لـ في الجول: اليوم كان الأخير لـ عبد الحليم علي كمدير للكرة.. وكريم ذكري بديله

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 22:41

كتب : بسام أبو بكر

معين الشعباني - عبد الحليم علي - المصري

كشف مصدر بالنادي المصري عن رحيل عبد الحليم علي مدير الكرة في الفريق.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "اليوم كان الأخير لعبد الحليم علي كمدير للكرة في النادي المصري".

وأضاف المصدر "بديله الأقرب هو كريم ذكري قائد الفريق السابق".

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وبعد ذلك عبر قناة صدى البلد، أعلن طارق هاشم عضو مجلس إدارة المصري توجيه الشكر لعبد الحليم علي، وتعيين كريم ذكري في مكانه.

وفاز المصري على منافسه مصر للمقاصة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري في ملعب برج العرب.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري لـ10 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بالتساوي مع البنك الأهلي لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق البورسعيدي.

المصري في الدوري عبد الحليم علي
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