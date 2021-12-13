تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 22:08

كتب : FilGoal

كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي

لن يتواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في العاصمة الإسبانية مرديد سويا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على غرار ما كان يحدث في الماضي.

وأسفرت القرعة مواجهة باريس سان جيرمان لريال مدريد، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره أتليتكو مدريد.

وجاءت المواعيد التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين كالتالي:

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سبورتنج لشبونة X مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان X ريال مدريد

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ريد بول سالزبورج X بايرن ميونيخ

إنتر ميلان X ليفربول

الثلاثاء 22 فبراير 2022

تشيلسي X ليل

فياريال X يوفنتوس

الأربعاء 23 فبراير 2022

بنفيكا X أياكس

أتليتكو مدريد x مانشستر يونايتد

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