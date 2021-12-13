تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 22:08
كتب : FilGoal
لن يتواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في العاصمة الإسبانية مرديد سويا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على غرار ما كان يحدث في الماضي.
وأسفرت القرعة مواجهة باريس سان جيرمان لريال مدريد، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره أتليتكو مدريد.
وجاءت المواعيد التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين كالتالي:
مباريات الذهاب
الثلاثاء 15 فبراير 2022
سبورتنج لشبونة X مانشستر سيتي
باريس سان جيرمان X ريال مدريد
الأربعاء 16 فبراير 2022
ريد بول سالزبورج X بايرن ميونيخ
إنتر ميلان X ليفربول
الثلاثاء 22 فبراير 2022
تشيلسي X ليل
فياريال X يوفنتوس
الأربعاء 23 فبراير 2022
بنفيكا X أياكس
أتليتكو مدريد x مانشستر يونايتد
مباريات الإياب
الثلاثاء 8 مارس 2022
بايرن ميونيخ X ريد بول سالزبورج
ليفربول X إنتر ميلان
الأربعاء 9 مارس 2022
مانشستر سيتي X سبورتنج لشبونة
ريال مدريد X باريس سان جيرمان
الثلاثاء 15 مارس 2022
أياكس X بنفيكا
مانشستر يونايتد X أتليتكو مدريد
الأربعاء 16 مارس 2022
ليل X تشيلسي
يوفنتوس X فياريال