تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا

لن يتواجد ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو نجمي باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في العاصمة الإسبانية مرديد سويا في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على غرار ما كان يحدث في الماضي.

وأسفرت القرعة مواجهة باريس سان جيرمان لريال مدريد، فيما يواجه مانشستر يونايتد نظيره أتليتكو مدريد.

وجاءت المواعيد التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" اليوم الإثنين كالتالي:

مباريات الذهاب

الثلاثاء 15 فبراير 2022

سبورتنج لشبونة X مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان X ريال مدريد

الأربعاء 16 فبراير 2022

ريد بول سالزبورج X بايرن ميونيخ

إنتر ميلان X ليفربول

الثلاثاء 22 فبراير 2022

تشيلسي X ليل

فياريال X يوفنتوس

الأربعاء 23 فبراير 2022

بنفيكا X أياكس

أتليتكو مدريد x مانشستر يونايتد

مباريات الإياب

الثلاثاء 8 مارس 2022

بايرن ميونيخ X ريد بول سالزبورج

ليفربول X إنتر ميلان

الأربعاء 9 مارس 2022

مانشستر سيتي X سبورتنج لشبونة

ريال مدريد X باريس سان جيرمان

الثلاثاء 15 مارس 2022

أياكس X بنفيكا

مانشستر يونايتد X أتليتكو مدريد

الأربعاء 16 مارس 2022

ليل X تشيلسي

يوفنتوس X فياريال