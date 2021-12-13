تامر مصطفى: أبارك للمصري على الفوز.. وعدم التركيز هو سبب الأداء السيء

شدد تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة على أن انعدام التركيز كان سبب هزيمة فريقه أمام المصري.

وفاز المصري على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج، العرب.

وقال مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "نبارك للمصري على الفوز وحظ أوفر لجماهير مصر المقاصة ومجلس الإدارة واللاعبين، وإن شاء الله القادم أفضل".

وتابع "من المرجح أنه كان هناك اهتزاز في خط دفاعنا اليوم ولكنه لم يكن المشكلة، مشكلتنا كانت في عدم دخولنا المباراة بكامل تركيزنا".

وأضاف "كنا نؤدي بشكل جيد دفاعيا في المباريات الماضية، إذ سكنت شباكنا أربعة أهداف فقط خلال خمس مباريات وهي نسبة مقبولة بالنسبة إلى فريق جديد، ولكننا اليوم لم نكن جيدين على المستوى التنظيمي سواء في خط الدفاع أو ثلاثي خط الوسط أثناء عدم امتلاكنا للكرة وهذا ما أثر على الدفاع".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينا توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15.