تامر مصطفى: أبارك للمصري على الفوز.. وعدم التركيز هو سبب الأداء السيء

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 21:50

كتب : عبد الرحمن فوزي

بيراميدز - مصر للمقاصة

شدد تامر مصطفى مدرب مصر للمقاصة على أن انعدام التركيز كان سبب هزيمة فريقه أمام المصري.

وفاز المصري على مصر للمقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة المؤجلة من الأسبوع السادس من الدوري المصري الممتاز والتي أقيمت على ملعب برج، العرب.

وقال مصطفى في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "نبارك للمصري على الفوز وحظ أوفر لجماهير مصر المقاصة ومجلس الإدارة واللاعبين، وإن شاء الله القادم أفضل".

أخبار متعلقة
خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة اسكواش - فوز نور الطيب في عودتها.. وتفوق مصري ومفاجآت ببطولة بلاك بول الشبعاني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس

وتابع "من المرجح أنه كان هناك اهتزاز في خط دفاعنا اليوم ولكنه لم يكن المشكلة، مشكلتنا كانت في عدم دخولنا المباراة بكامل تركيزنا".

وأضاف "كنا نؤدي بشكل جيد دفاعيا في المباريات الماضية، إذ سكنت شباكنا أربعة أهداف فقط خلال خمس مباريات وهي نسبة مقبولة بالنسبة إلى فريق جديد، ولكننا اليوم لم نكن جيدين على المستوى التنظيمي سواء في خط الدفاع أو ثلاثي خط الوسط أثناء عدم امتلاكنا للكرة وهذا ما أثر على الدفاع".

فوز المصري رفع رصيده للنقطة العاشرة في المركز الرابع، بينا توقف رصيد مصر للمقاصة عند النقطة الخامسة في المركز الـ 15.

تامر مصطفى مصر للمقاصة الدوري المصري الممتاز
نرشح لكم
خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة الشعباني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس في مباراة الأهداف الرائعة.. المصري ينتصر على مصر للمقاصة مران الزمالك – تدريبات إضافية لـ5 لاعبين.. ومحمود علاء يتدرب على ركلات الجزاء
أخر الأخبار
تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تامر مصطفى: أبارك للمصري على الفوز.. وعدم التركيز هو سبب الأداء السيء 48 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة 50 دقيقة | مصر
اسكواش - فوز نور الطيب في عودتها.. وتفوق مصري ومفاجآت ببطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
الشعباني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس ساعة | كأس العرب 2021
كرة يد - منتخب مصر يطير إلى السعودية الخميس لخوض منافسات الدورة الدولية الودية ساعة | رياضات أخرى
سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مرتضى منصور لـ في الجول: كارتيرون حصل على راتبه اليوم.. ولدي مفاجأة من أجله