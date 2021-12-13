خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة

وافق الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على بقاء بدر بانون مدافع الفريق ومنتخب المغرب في الدوحة.

بدر بانون النادي : الأهلي الأهلي

وكان قد انتهى مشوار بدر بانون في بطولة كأس العرب المقامة في الدوحة بعد خروج منتخب المغرب من ربع النهائي.

وخسر منتخب المغرب أمام الجزائر بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل منهما.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قد وافق على استمرار بانون في الدوحة حتى يوم الجمعة المقبل موعد وصول بعثة الأهلي.

ويستعد الأهلي لخوض كأس السوبر الإفريقي أمام الرجاء المغربي والمقرر لها يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

وجاءت موافقة الأهلي على استمرار بانون في الدوحة من أجل إراحته وتجنبا للإرهاق.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر بعد غدا الأربعاء ضمن مباريات نصف النهائي ضد تونس.

وتقام المباراة في الخامسة من مساء الأربعاء في افتتاح مباريات نصف النهائي.