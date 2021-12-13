اسكواش - فوز نور الطيب في عودتها.. وتفوق مصري ومفاجآت ببطولة بلاك بول

عادت نور الطيب إلى ملاعب الاسكواش من جديد بعد فترة من التوقف لظروف ولادتها.

وتأهلت نور الطيب إلى ربع النهائي لبطولة بلاك بول للسيدات والمقرر إقامتها حتى 16 من شهر ديسمبر الجاري.

وتغلبت نور الطيب على زميلتها هنا رمضان بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وحولت نور الطيب تأخرها في الشوط الأول بنتيجة 9-11 إلى فوز بثلاثة أشواط متتالية 11-7 و11-4 و11-8.

وشهد ثمن النهائي عدة مفاجآت إذ تغلبت الإنجليزية جورجينا كينيدي على مواطنتها سارة جان بيري المصنفة الرابعة بثلاثة أشواط دون مقابل.

كما تغلبت فريدة محمد على النيوزلاندية جويل كينج بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة استمرت لمدة 58 دقيقة.

أما في المباريات الأخرى فتغلبت روان العربي على الويلزية تيسني إيفانز بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، كما فازت هانيا الحمامي على ندى عباس بثلاثة أشواط دون مقابل، وسلمى هاني على زميلتها مريم متولي بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفازت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا على البلجيكية نيلي جيليس بثلاثة أشواط دون مقابل، وبنفس النتيجة فازت نوران جوهر المصنفة الثانية على الفرنسية كولين أومارد.

وتقام منافسات ربع النهائي بالكامل غدا الثلاثاء وجاءت المباريات كالآتي:

نور الشربيني × نور الطيب

فريدة محمد × جيورجينا كينيدي

هانيا الحمامي × روان العربي

نوران جوهر × سلمى هاني