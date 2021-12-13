كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 21:18

كتب : محمد الجزار

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كشف حسام أبو العلا رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر، أزمة تواجه الحضور المصري لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وقال أبو العلا لـ FilGoal.com: "قبل بداية البطولة تم توجيهنا للحصول على تذاكر مباعة بالمجموعة لضمان وجود الجمهور المصري في مكان واحد. طلبنا الحصول على 2000 تذكرة في المباراة الواحدة".

وأضاف "بعد ذلك عندما علمنا بمحدودية عدد التذاكر في المباريات، فطلبنا الحصول على 1000 تذكرة في المباراة".

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وكشف "في مباراتي لبنان والسودان حصلنا على 500 تذكرة، وفي مباراة الجزائر تم تخصيص 100 تذكرة لنا فقط في الفئات الأغلى".

وأوضح "قبل مباراة الأردن قدمنا أكثر من 10 طلبات لزيادة العدد، ولم نحصل على الرد سوى قبل المباراة في ساعتين وتعذر بالطبع استلامها لوجودنا في الملعب في نفس التوقيت".

واستدرك "طلبنا ألف تذكرة لمباراة تونس، وحصلنا فقط على 350 تذكرة منهم 250 تذكرة في الدرجة الأولى".

وشدد "يتم تصدير التذاكر الأغلى لنا لأننا سنحضر على أية حال. ما يحدث أمر سيء جدا وسيؤثر على الحضور خلال المباراة".

وأتم "جمهور تونس علم بتأهل منتخبه للمباراة قبلنا بـ 24 ساعة وبالتالي كان لديهم وقت أكبر لحجز التذاكر. نوضح تلك الأزمة حرصا على البطولة ونجاحها بفضل الحضور الجماهيري المبهر".

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