سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أعرب سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان عن أمنيته بعدم مواجهة ريال مدريد في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكانت القرعة قد أسفرت عن مواجهة باريس سان جيرمان لـ ريال مدريد بعد إعادتها، إذ كانت القرعة الأولى والتي شهدت خطأ تقني أسفرت عن مواجهة سان جيرمان لفريق مانشستر يونايتد.

وقال رامسو في تصريحات نقلتها صحيفة آس: "كنت أتمنى مواجهة فريق آخر بخلاف ريال مدريد، الجميع يعلم كم أحب النادي والمشجعين وذلك لن يتغير أبدا".

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وتابع "حان الوقت لمواجهة الحاضر، أنا لاعب في باريس سان جيرمان وسأدافع عن فريقي، سأفعل ما بوسعي لتخطي ذلك الدور".

وشدد راموس "ريال مدريد يمر بوقت جيد لكن لا يزال هناك شهور على تلك المباراة، حان دوري للدفاع عن باريس سان جيرمان".

وأوضح "اكتشفت مواجهة ريال مدريد عندما كنت في المنزل ووصلت على متن الطائرة، كانت مواجهة مانشستر يونياتد أمرا رائعا كمواجهة قبل تغيير القرعة".

وبالحديث عن العودة إلى برنابيو من جديد كشف راموس "بعد عدم الوداع أمر مثير للاهتمام، كنت أرغب في أن يكون الأمر خلاف ذلك ولكن هذا هو الحال".

وتابع "سأكذب إن قلت أن الأمور لم تكن صعبة العام الماضي عند رحيلي، كنت محظوظا بما يكفي للعب لسنوات عديدة".

وعما يقال عنه في الصحافة الفرنسية قال: "لا استمع كثيرا لما يقال عني في فرنسا، يخبرني أصدقائي ولكن الدخول في ذلك يعد مضيعة للوقت، الشيء الجيد أنني عدت بالفعل وسأكون قادرا على التحدث كثيرا".

وشدد "أنا ممتن جدا لكيفية المعاملة التي أتلقاها في باريس سان جيرمان، هم يراهنون عليّ وهذا يرضيني".

أما عن إمكانية رحيل كيليان مبابي إلى ريال مدريد قال: "أحب أن أكون محاطا بأفضل اللاعبين وهو جزء أساسي من باريس سان جيرمان في الحاضر والمستقبل، أتمنى أن يستمر مع فريقي".

وعن المنتخب كشف "أتمنى أن أكون ضمن منتخب إسبانيا في كأس العالم، الشيء الوحيد الذي يدور في ذهني هو العودة إلى اللعب بشكل طبيعي وعلى أعلى مستوى ثم بعد ذلك لويس إنريكي هو من يقرر ذلك، لكن بالطبع أود أن أعود للمنتخب".

وبالحديث عن ليونيل ميسي قال راموس: "الآن أتشارك غرفة الملابس مع ميسي ولدينا علاقة جيدة للغاية، نحاول مساعدة باريس سان جيرمان وهدفنا الفوز بدوري الأبطال ويمكننا أن نساهم سويا بأي شيء".

واختتم تصريحاته بموقفه من العودة للمشاركة قائلا: "لا تعلم ما قد يحدث غدا، إذا سارت الأمور وفقا للخطة في نهاية هذا الأسبوع انضم إلى الفريق".

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