كأس العرب – مران تونس.. مشاركة مدافع كازان استعدادا لمواجهة مصر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 20:18

كتب : FilGoal

مران تونس

شارك منتصر الطالبي مدافع روبن كازان الروسي، في مران منتخب تونس استعدادا لمواجهة مصر في نصف نهائي كأس العرب.

وبحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم اهتم منذر الكبير مدرب تونس بـ"الجانبين الفني والتكتيكي في محاولة لتطبيق الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في اللقاء الحاسم، وسط تجاوب كبير من قبل اللاعبين الراغبين في مواصلة المغامرة والوصول إلى الدور النهائي من المسابقة".

أخبار متعلقة
مصدر في منتخب مصر يكشف لـ في الجول حالة الثلاثي المصاب قبل مواجهة تونس معلول ينضم لتدريبات تونس استعدادا لمواجهة مصر كأس العرب - حارس سوريا لـ في الجول: مستقبل منتخبنا مجهول.. وإسقاط تونس يعكس قدراتنا

ويأتي ذلك بعد انضمام علي معلول قاد المنتخب ولاعب الأهلي لتدريبات نسور قرطاج أمس الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وتقام المواجهة يوم الأربعاء في الخامسة بعد الظهر.

تونس كأس العرب مصر
نرشح لكم
كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2 مران منتخب مصر – تدريبات استشفائية لـ حجازي وحمدي فتحي.. وتدريبات جري لـ الشناوي رئيس الاتحاد التونسي: طالبنا بالمساواة في التذاكر لأن الجالية المصرية بقطر 10 أضعاف التوانسة
أخر الأخبار
الشبعاني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس 3 دقيقة | الدوري المصري
كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس 7 دقيقة | كأس العرب 2021
كرة يد - منتخب مصر يطير إلى السعودية الخميس لخوض منافسات الدورة الدولية الودية 7 دقيقة | رياضات أخرى
سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنجليزي يسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا خلال أسبوع 49 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كأس العرب – مران تونس.. مشاركة مدافع كازان استعدادا لمواجهة مصر ساعة | كأس العرب 2021
كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2 ساعة | كأس العرب 2021
في مباراة الأهداف الرائعة.. المصري ينتصر على مصر للمقاصة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 تريزيجيه يسجل في مباراته الأولى بعد العودة من الإصابة