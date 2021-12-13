كأس العرب – مران تونس.. مشاركة مدافع كازان استعدادا لمواجهة مصر

شارك منتصر الطالبي مدافع روبن كازان الروسي، في مران منتخب تونس استعدادا لمواجهة مصر في نصف نهائي كأس العرب.

وبحسب الاتحاد التونسي لكرة القدم اهتم منذر الكبير مدرب تونس بـ"الجانبين الفني والتكتيكي في محاولة لتطبيق الخطة التي ينوي الاعتماد عليها في اللقاء الحاسم، وسط تجاوب كبير من قبل اللاعبين الراغبين في مواصلة المغامرة والوصول إلى الدور النهائي من المسابقة".

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ويأتي ذلك بعد انضمام علي معلول قاد المنتخب ولاعب الأهلي لتدريبات نسور قرطاج أمس الأحد.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وتقام المواجهة يوم الأربعاء في الخامسة بعد الظهر.