كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2

هزم عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في تحدي لركلات الجزاء، 4-2.

قبل انطلاق مران منتخب مصر على أرض الملعب، دخل كيروش والحضري في تحدي لركلات الجزاء.

وتصدى الحضري لـ 4 كرات من كيروش، فيما سجل كيروش – حارس المرمى السابق – كرتين، منهما هدفا عالميا في مقص الحضري.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وتقام المواجهة يوم الأربعاء في الخامسة بعد الظهر.