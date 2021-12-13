كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 20:03
كتب : محمد الجزار
هزم عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في تحدي لركلات الجزاء، 4-2.
قبل انطلاق مران منتخب مصر على أرض الملعب، دخل كيروش والحضري في تحدي لركلات الجزاء.
وتصدى الحضري لـ 4 كرات من كيروش، فيما سجل كيروش – حارس المرمى السابق – كرتين، منهما هدفا عالميا في مقص الحضري.
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ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.
وتقام المواجهة يوم الأربعاء في الخامسة بعد الظهر.
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