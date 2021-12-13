كأس العرب – شاهد.. الحضري يهزم كيروش 4-2

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 20:03

كتب : محمد الجزار

كارولس كيروش مدرب منتخب مصر

هزم عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، كارلوس كيروش المدير الفني للفراعنة، في تحدي لركلات الجزاء، 4-2.

قبل انطلاق مران منتخب مصر على أرض الملعب، دخل كيروش والحضري في تحدي لركلات الجزاء.

وتصدى الحضري لـ 4 كرات من كيروش، فيما سجل كيروش – حارس المرمى السابق – كرتين، منهما هدفا عالميا في مقص الحضري.

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ويستعد منتخب مصر لمواجهة تونس في نصف نهائي كأس العرب.

وتقام المواجهة يوم الأربعاء في الخامسة بعد الظهر.

كارلوس كيروش مصر تونس عصام الحضري
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