في مباراة الأهداف الرائعة.. المصري ينتصر على مصر للمقاصة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 19:45

كتب : FilGoal

جريندو يحتفل بهدف المصري في ريفرز يونايتد

فاز المصري على منافسه مصر للمقاصة بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين في الجولة السادسة من الدوري في ملعب برج العرب.

افتتح حسين رجب أهداف المباراة في الدقيقة الـ19.

وأضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني للفريق البورسعيدي في الدقيقة 45.

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وفي الدقيقة 75 سجل أوستن أموتو الهدف الثالث لكتيبة المدرب معين الشعباني.

فيما قلص سيرجي إريك النتيجة بهدف أول في الدقيقة 86.

وسجل إسلام زيادة الهدف الثاني للمقاصة من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

بتلك النتيجة وصل رصيد المصري لـ10 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في جدول الترتيب بالتساوي مع البنك الأهلي لكن فارق الأهداف صب في مصلحة الفريق البورسعيدي.

فيما تجمد رصيد مصر للمقاصة عند خمس نقاط يحتل بهم المركز الـ15 وبفارق الأهداف عن مناطق الهبوط.

ملخص المباراة

بدأت المباراة بضغط سريع من قبل مصر للمقاصة وسدد كريم حلاوة كرة برأسه تصدى لها عصام ثروت حارس المصري.

ورد المصري على منافسه برأسية قوية من أوستن أموتو ارتدت من عارضة مرمى مصر للمقاصة.

سيطر المصري على المباراة وسدد أموتو كرة قوية مرت بجوار مرمى المقاصة بقليل.

وفي الدقيقة 19 أرسل أحمد حمودي عرضية قابلها أموتو برأسه ارتطمت بالعارضة ووجد حسين رجب الكرة وسدد بسهولة في الشباك ليعلن عن الهدف الأول للمصري.

وحصل المصري على ركلة جزاء في الدقيقة 25 بعد إعاقة أموتو من محمود عقل لكن عمرو موسى أهدرها.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع أضاف أحمد الشيخ الهدف الثاني للمصري برأسية من ركلة ركنية.

وفي الشوط الثاني أضاف المصري الهدف الثالث من ركلة حرة مررها إلياس الجلاصي إلى أموتو الذي سدد كرة زاحفة في الشباك.

وقلص مصر للمقاصة النتيجة بهدف بتسديدة قوية من سيرجي إريك سكنت أعلى المرمى.

وفي الثواني الأخيرة حصل مصر للمقاصة على ركلة جزاء بعد إعاقة محمود فهمي من أحمد علاء.

وحول إسلام زيادة الركلة بنجاح في الشباك لتنتهي المباراة بانتصار المصري بثلاثة أهداف لهدفين.

المصري مصر للمقاصة في الدوري
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