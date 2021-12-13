في غياب مصطفى محمد.. جالاتا سراي يخسر من سيفاس سبور بالدوري التركي

خسر جالاتا سراي من منافسه سيفاس سبور اليوم الإثنين بهدف دون رد في الجولة 16 من الدوري التركي.

وحل جالاتا سراي ضيفا على سيفاس في ملعب ياني سيفاس.

سجل هدف المباراة الوحيد فيصل فجر في الدقيقة 80.

ولم تشهد المباراة مشاركة مهاجم منتخب مصر وجالاتا سراي مصطفى محمد.

بتلك النتيجة تجمد رصيد جالاتا سراي عند 23 نقطة يحتل بهم المركز الثامن في جدول الترتيب.

فيما وصل رصيد سيفاس سبور لـ19 نقطة يحتل بهم المركز الـ14.

ويبتعد جالاتا سراي عن طرابزون سبور المتصدر بـ16 نقطة كاملة.

يذكر أن مصطفى محمد شارك في 25 مباراة خلال الموسم الجاري سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.