كرة طائرة - الأهلي والزمالك يحققان الانتصار الثالث على التوالي في الدوري

واصل الأهلي والزمالك انتصاراتهما في المرحلة الأولى للدور التمهيدي من منافسات الدوري المصري.

وحقق الأهلي والزمالك الانتصار الثالث على التوالي ضمن مباريات الجولة الثالثة.

وتغلب الأهلي حامل لقب الدوري على اسكندرية للبترول بثلاثة أشواط دون مقابل.

ولم يجد حامل اللقب صعوبة في تحقيق الفوز على ملعبه بنتائج أشواط (25-12، 25-11، 25-11).

أما الزمالك فتغلب على الشمس بنفس النتيجة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وحقق الأبيض انتصاره بنتائج أشواط 25-16 و25-14 و25-13.

ويشارك 24 فريقا في دوري رجال الكرة الطائرة مقسمين على أربع مجموعات بواقع ستة فرق في المجموعة الواحدة.

وجاءت المجموعات كالآتي:

المجموعة الأولى: الأهلي - سبورتنج - هليوبوليس - إسكندرية للبترول - الزهور - الإعلاميين.

المجموعة الثانية: الزمالك - الطيران - الترسانة - الشمس - دلفي - بورسعيد.

المجموعة الثالثة: الجيش - بتروجت - القناة - مصر للبترول - طنطا - 6 أكتوبر.

المجموعة الرابعة: سموحة - الاتحاد - الداخلية - إيسترن كومباني - بني سويف - المنيا.

وتتأهل الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من الدور التمهيدي (12 فريقا) إلى الدور قبل النهائي، ويتم تقسيم الـ 12 ناديا على مجموعتين بالنتائج التي تم تحقيقها مع الفريقين الصاعدين معه من المجموعة، ويلتقي كل فريق مع باقي الفرق التي لم يقابلها في الدور التمهيدي.

وتقام منافسات قبل النهائي في الفترة من 14 يناير إلى 31 من الشهر نفسه، ويتأهل أول أربعة أندية من المجموعتين إلى الدور النهائي ويقام بنظام دوري الدور الواحد في شهر مارس إذ يلعب كل فريق سبع مباريات.

بعد انتهاء ترتيب الفرق الثمانية الصاعدة يقام الدور الختامي من الدوري بنظام البلاي أوف، إذ يواجه صاحب المركز الأول نظيره الثامن بينما يلعب الثاني ضد السابع وهكذا وبنظام best of 3 أي الفائز في مباراتين يتأهل للدور التالي.