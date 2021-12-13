مران الزمالك – تدريبات إضافية لـ5 لاعبين.. ومحمود علاء يتدرب على ركلات الجزاء

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 18:50

كتب : إبراهيم رمضان

محمود علاء يسجل ويحتفل بهدف الزمالك في حرس الحدود

واصل الزمالك تدريباته اليومية اليوم الإثنين وحرص باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لأداء تدريبات بالكرة في مساحات قصيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الـ21 من شهر ديسمبر الجاري في ملعب الأخير ضمن مسابقة الدوري.

وخاض اللاعبون تقسيمة قوية وشهدت مشاركة الكل فيها وظهروا بحالة بدنية وفنية جيدة.

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وخضع خمسة لاعبين لتدريبات إضافية وهم محمود عبد الرازق "شيكابالا" وإمام عاشور ومحمد أشرف "روقا" وعمر السعيد وحازم إمام.

وشهدت تلك التدريبات التسديد على المرمى من خارج منطقة الجزاء ووضع الجهاز الفني حاجزا حديديا على أن يقوم الخماسي بالتسديد على المرمى بدقة.

كما تدرب محمود علاء على تسديد ركلات الجزاء وأشرف كارتيرون على ذلك التدريب بنفسه.

وأدى الخماسي طارق حامد ومحمد عبد الشافي وأيمن حفني وعبد الله جمعة وإسلام جابر تدريبات بدنية إضافية.

يذكر أن الزمالك سيخوض غدا الثلاثاء ودية أمام الرائد السعودي.

وكان الزمالك خاض مباراتين وديتين أمام كل من بايونيرز والترسانة، فاز في الأولى بخماسية دون رد، وفاز في الثانية بهدف دون رد.

الزمالك محمود علاء
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