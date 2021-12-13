كلوب يعلق على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة إنتر

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 18:23

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

قال يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إنه كان مؤيدا لإعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وكانت قرعة دوري الأبطال أسفرت عن ملاقاة ليفربول لريد بول سالزبورج النمساوي قبل إعادتها بسبب حدوث خطأ ليواجه إنتر ميلان.

وتحدث كلوب عبر موقع ليفربول الرسمي قائلا: "كنت أشاهد القرعة مباشرة ولم يكن يجب الاستمرار في الأمر، كان يجب إعادتها مجددا".

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أما عن ملاقاة إنتر ميلان قال: "كان علي الانتظار لـ54 عاما للعب في ملعب سان سيرو لأول مرة والآن سيكون من الجميل اللعب هناك مرتين خلال ثلاثة أشهر وهذه أخبار جيدة".

وأردف "بالطبع القرعة صعبة فإنتر هو متصدر الدوري في إيطاليا وفريق جيد وسنرى كيف ستسير الأمور حتى شهر فبراير المقبل".

وأكمل "نعرف أليكسيس سانشيز وإدين دجيكو جيدا ولاوتارو مارتينيز أحد أكثر المهاجمين المثيرين في العالم".

وتابع المدرب الألماني "سيميوني إنزاجي مدرب الفريق يقضي موسمه الأول، والموسم الماضي كانوا أبطال الدوري الإيطالي ولكن هذا هو أسلوب ليفربول، ليس الأمر سهلا أبدا لكنه لا يزال ممكنا لذا لنرى ماذا سيحدث".

وأتم كلوب حديثه "إنها مباراة مناسبة لدوري الأبطال لذا كل شيء على ما يرام وأتطلع لخوض المباراة بشدة".

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