مدرب شتوتجارت: علينا أن نتحلى بالشجاعة أمام بايرن

طالب بيليجرينو ماتاراتسو المدير الفني لـ شتوتجارت فريقه اللعب بالشجاعة أمام العملاق بايرن ميونيخ حين يلعب الفريقان يوم الثلاثاء.

ويحل بايرن حامل اللقب ضيفا على شتوتجارت ضمن الجولة 16 من الدوري الألماني.

وقال ماتاراتسو في مؤتمر صحفي: "نحن دائما نتحلى بالشجاعة في مبارياتنا. نريد أن نحافظ على ذلك في مواجهة بايرن".

وأضاف "إذا لم نحاول لعب كرة القدم بشراسة، فستكون مسألة وقت فقط قبل أن يسجل بايرن هدفا".

وأكمل "فريق بايرن ميونيخ على دراية كبيرة بتسجيل الأهداف".

لاعبو بايرن سجلوا 47 هدفا في مبارياتهم الـ15 الأخيرة.

وطالب المدرب الإيطالي لاعبيه بضرورة التركيز في كل دقائق المباراة.

وتابع "قدمنا أداء جيدا في المباريات القليلة الماضية وكنا منضبطين من الناحية التكتيكية للغاية من الناحية الدفاعية".

وواصل "إذا لعبنا بشكل جماعي كوحدة واحدة فسنكون قادرين على تجنب خطورة بايرن".

وشدد مدرب شتوتجارت "قادرون على التسبب في مشاكل للخصم من خلال هجومنا".

هجوم شتوتجارت يضم الدولي المصري عمر مرموش الذي سجل هدفين هذا الموسم.

شتوتجارت يحتل المركز 15 برصيد 17 نقطة، بينما يتربع البافاري على القمة برصيد 37 نقطة.

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