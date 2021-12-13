الأهلي يشكر اتحاد الكرة: نقدر الدعم والمساندة.. ونثق في تصريحات مجاهد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:37

كتب : أحمد الخولي حسام نور الدين

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شكر الأهلي، اتحاد الكرة، ورئيسه أحمد مجاهد، بعد تصريحات الأخير بشأن مشاركة الأحمر في كأس العالم للأندية.

وقال الأهلي عبر موقعه الرسمي: "أرسلت إدارة النادي اليوم خطابا لاتحاد كرة القدم، تؤكد فيه على تقديرها للجهد الكبير الذي بذله أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد، لحل مشكلة تعارض مواعيد بطولتي الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون في الفترة من 9 يناير 2022 إلى 6 فبراير 2022، وكأس العالم للأندية بالإمارات في الفترة من 3 - 12 فبراير 2022"، وتأكيده أن المنتخب الوطني سوف يشارك في بطولة الأمم الإفريقية بكامل لاعبيه، وكذلك فريق الأهلي سوف يخوض فعاليات كأس العالم للأندية بكافة لاعبيه وذلك في ضوء التصريحات التي جاءت على لسان رئيس اتحاد الكرة لإحدى القنوات التليفزيونية".

وأشار الأهلي في خطابه إلى أن "إدارة النادي وهي تثق تماما في تصريحات أحمد مجاهد قامت بإبلاغ الجهاز الفني لفريق الكرة للقيام بالترتيب لتحضيراته الفنية والبدنية للمشاركة في كأس العالم للأندية، آخذا في اعتباره أن الفريق سوف يخوض هذه البطولة ومعه كل لاعبيه بمن فيهم الدوليون. وهو الأمر الذي يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية".

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وأتم الأهلي "وأكد النادي أيضا على أنه يقدر تماما الدعم والمساندة اللذين قام بهما اتحاد الكرة، خاصة أن فريق الأهلي يخوض مونديال الأندية ممثلا للكرة المصرية، بل للكرة الإفريقية بأكملها".

وفي وقت سابق، قال أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المديرة لاتحاد الكرة إن أزمة تعارض كأس أمم إفريقيا ، وكأس العالم للأندية، "محلولة"، مؤكدا أن المنتخب والأهلي سيلعبان البطولتين بكامل نجومهما.

وأوضح مجاهد عبر قناة صدى البلد: "تعارض مواعيد كأس الأمم مع كأس العالم للأندية؟ لا صوت يعلو فوق صوت منتخب مصر".

وأكد "حتى لا نهدر الكثير من الوقت، الأزمة محلولة. دون تفسير.. المنتخب سيلعب بكامل نجومه في كأس الأمم الإفريقية، والأهلي سيلعب بكامل نجومه في كأس العالم للأندية".

ورفض مجاهد تفسير تصريحه قائلا: "ليس كل ما يُعرف يقال".

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