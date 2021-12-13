انتهت في الدوري - المصري (3) - (2) مصر للمقاصة.. انتصار الفريق البورسعيدي
الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:18
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الدوري المصري، والمؤجلة من الجولة السادسة، بين المصري ومصر للمقاصة.
طالع تشكيل الفريقين وتابع لحظة بلحظة من هنا
ق90+5: جوووول إسلام زيادة يسجل الهدف الثاني للمقاصة ونهاية المباراة بانتصار المصري بثلاثة أهداف لهدفين.
ق90+3: ركلة جزاء للمقاصة.
ق86: جووووول سيرجي إريك يسجل الأول لمصر للمقاصة بتسديدة رائعة
ق75: جوووووول أوستن أموتو يسجل الهدف الثالث للنادي المصري بتسديدة مميزة
انطلاق الشوط الثاني.
نهاية الشوط الأول بتقدم المصري بهدفين دون رد.
ق45: جوووووووول أحمد الشيخ يسجل الهدف الثاني للمصري.
ق43: تسديدة قوية للغاية من جوزيف مرت بجوار مرمى المصري.
ق25 أووووه عمرو موسى يهدر ركلة جزاء للمصري حصل عليها أوستن أموتو.
ق19 جووول حسين رجب يسجل الأول للمصري برأسية.
ق2: يا رباااه بداية نارية من المصري والعارضة تحرم أوستن أموتو من هدف مبكر.
انطلاق المباراة.