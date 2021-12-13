مران منتخب مصر – تدريبات استشفائية لـ حجازي وحمدي فتحي.. وتدريبات جري لـ الشناوي

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 17:09

كتب : محمد الجزار

محمد الشناوي حارس منتخب مصر أمام الأردن

لم يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مع المجموعة، في مران الفراعنة استعدادا لمواجهة تونس يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب.

وأجرى الشناوي تدريبات جري خفيف حول الملعب خلال المران.

أما أحمد حجازي وحمدي فتحي، فأديا تدريبات استشفائية ولم يشاركا مع المجموعة.

أخبار متعلقة
كأس العرب - منتخب مصر: إصابة الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في الخلفية.. وموقف حجازي خبر في الجول – أشعة لتحديد مستوى إصابة الشناوي الشناوي: عدنا في النتيجة أمام فريق قوي.. بدون دعم الجماهير لن نحقق أي شيء

وفي نفس الوقت شارك كل اللاعبين بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، قال مصدر في منتخب مصر لـ FilGoal.com: "متفائلون بقدرة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي على اللحاق بمواجهة تونس بعد تحسن حالتهم واستجابتهم للبرنامج العلاجي".

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره التونسي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.

تونس مصر كأس العرب محمد الشناوي أحمد حجازي حمدي فتحي
نرشح لكم
الأهلي يشكر اتحاد الكرة: نقدر الدعم والمساندة.. ونثق في تصريحات مجاهد مصدر في منتخب مصر يكشف لـ في الجول حالة الثلاثي المصاب قبل مواجهة تونس مجاهد: عقد كيروش ينتهي تلقائيا مع مصر حال عدم التأهل للمونديال.. وهذا ما حدث بين الحضري وجهاز الأردن مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما
أخر الأخبار
الأهلي يشكر اتحاد الكرة: نقدر الدعم والمساندة.. ونثق في تصريحات مجاهد دقيقة | منتخب مصر
مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) مصر للمقاصة.. العارضة تحرم أموتو من هدف مبكر 19 دقيقة | الدوري المصري
مران منتخب مصر – تدريبات استشفائية لـ حجازي وحمدي فتحي.. وتدريبات جري لـ الشناوي 29 دقيقة | منتخب مصر
مانشستر يونايتد يغلق مركز تدريباته.. ومباحثات مع البريميرليج لتأجيل مباراة برينتفورد 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة ساعة | أوروبا
قائمة السودان الأولية - أطهر الطاهر في أولى اختيارات المدرب الجديد ساعة | إفريقيا
عضو إدارة الإسماعيلي لـ في الجول: كل العروض التي أتت للاعبين شفهية.. وتتضمن شيلونجو ودونجا ساعة | الدوري المصري
مواجهات ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد المباريات والقنوات الناقلة ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 وائل جمعة يكشف لـ في الجول سبب غياب أفشة عن مواجهة الجزائر 3 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 4 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا