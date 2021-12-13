مران منتخب مصر – تدريبات استشفائية لـ حجازي وحمدي فتحي.. وتدريبات جري لـ الشناوي

لم يشارك محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، مع المجموعة، في مران الفراعنة استعدادا لمواجهة تونس يوم الأربعاء في نصف نهائي كأس العرب.

وأجرى الشناوي تدريبات جري خفيف حول الملعب خلال المران.

أما أحمد حجازي وحمدي فتحي، فأديا تدريبات استشفائية ولم يشاركا مع المجموعة.

وفي نفس الوقت شارك كل اللاعبين بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق، قال مصدر في منتخب مصر لـ FilGoal.com: "متفائلون بقدرة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي على اللحاق بمواجهة تونس بعد تحسن حالتهم واستجابتهم للبرنامج العلاجي".

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره التونسي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.