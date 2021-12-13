مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة

انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد

فينيسيوس: قدمنا أفضل مبارياتنا.. وقد نحتفل بالعديد من الألقاب بنهاية الموسم