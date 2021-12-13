مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 16:15

كتب : FilGoal

دوري أبطال أوروبا

أقيمت قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:

المركز الأول

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مانشستر يونايتد - ليفربول - مانشستر سيتي - ريال مدريد - بايرن ميونيخ - أياكس - ليل - يوفنتوس

المركز الثاني

باريس سان جيرمان - تشيلسي - إنتر ميلان - أتليتكو مدريد - سبورتنج لشبونة - بنفيكا - سالسبورج- فياريال

وأسفرت القرعة عن مواجهات

سالسبورج ضد بايرن ميونيخ

سبورتنج لشبونة ضد مانشستر سيتي

بنفيكا ضد أياكس

ليل ضد تشيلسي

أتليتكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

فياريال ضد يوفنتوس

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

إنتر ميلان ضد ليفربول

موعد مباريات ثمن النهائي

تلعب مباريات ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أيام 15-16 فبراير، و23-24 فبراير.

بينما تلعب مباريات الإياب أيام 8-9 مارس و15-16 مارس.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات دوري أبطال أوروبا عبر قنوات بي إن سبورتس بريميوم.

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