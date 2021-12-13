مواجهات ملحق دوري المؤتمر الأوروبي.. موعد المباريات والقنوات الناقلة

أقيمت اليوم قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي في في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتأهل إلى الملحق كلا من:

الأندية التي احتلت وصافة مجموعات دوري المؤتمر: مكابي وبارتيزان وبودو/جليمت وراندرز وسلافيا براج وباوك وكاراباج و(توتنام أو فيتيسه)

الأندية التي احتلت المركز الثالث في مجموعات الدوري الأوروبي: سبارتا براج وأيندهوفن وليستر سيتي وفينيرباهتشة ومارسيليا وميتلاند وسيلتيك ورابيد فيينا

وأسفرت القرعة عن مواجهات

أيندهوفن ضد مكابي

سبارتا براج ضد بارتيزان

سيلتيك ضد بودو/جليمت

ليستر سيتي ضد راندرز

فينيرباهتشة ضد سلافيا براج

ميتلاند ضد باوك

مارسيليا ضد كاراباج

رابيد فيينا ضد توتنام أو فيتيسه

موعد مباريات الملحق

تلعب مباريات الذهاب يوم 17 فبراير 2022.

وتقام مباريات الإياب يوم 24 فبراير 2022.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات ملحق دوري المؤتمر عبر قنوات بي إن سبورتس.