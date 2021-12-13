الشعباني: مسحتي سلبية قبل لقاء مصر للمقاصة

كشف معين الشعباني مدرب المصري سلبية مسحته الطبية قبل مواجهة مصر للمقاصة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المصري يوم الأحد إصابة 10 لاعبين و9 إداريين بفيروس كورونا وطلب تأجيل المباراة لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن الشعباني صرح أن مسحته سلبية وكذلك مساعده مجدي الترواي واللاعب إلياس الجلاصي.

وأشار إلى أن حالة اللاعبين والإداريين، المصابين بفيروس كورونا، مستقرة.

وفي الخامسة والنصف مساء سيلعب المصري ضد مصر للمقاصة في الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل المصري المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط.