الشعباني: مسحتي سلبية قبل لقاء مصر للمقاصة

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 14:27

كتب : FilGoal

معين الشعباني مدرب المصري أمام ريفرز يونايتد

كشف معين الشعباني مدرب المصري سلبية مسحته الطبية قبل مواجهة مصر للمقاصة اليوم الإثنين في الدوري المصري الممتاز.

وأعلن المصري يوم الأحد إصابة 10 لاعبين و9 إداريين بفيروس كورونا وطلب تأجيل المباراة لكن الاتحاد المصري لكرة القدم رفض.

وقالت إذاعة موزاييك التونسية إن الشعباني صرح أن مسحته سلبية وكذلك مساعده مجدي الترواي واللاعب إلياس الجلاصي.

أخبار متعلقة
لقاء ناري لـ برشلونة - مواجهات ملحق الدوري الأوروبي.. موعد المباريات والقنوات الناقلة يويفا يقرر إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ويحدد الموعد تياجو يهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في نوفمبر رئيس الاتحاد التونسي: طالبنا بالمساواة في التذاكر لأن الجالية المصرية بقطر 10 أضعاف التوانسة

وأشار إلى أن حالة اللاعبين والإداريين، المصابين بفيروس كورونا، مستقرة.

وفي الخامسة والنصف مساء سيلعب المصري ضد مصر للمقاصة في الجولة السادسة من الدوري.

ويحتل المصري المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 7 نقاط.

المصري معين الشعباني
نرشح لكم
تامر مصطفى: أبارك للمصري على الفوز.. وعدم التركيز هو سبب الأداء السيء خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة الشعباني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس في مباراة الأهداف الرائعة.. المصري ينتصر على مصر للمقاصة
أخر الأخبار
تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا 31 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تامر مصطفى: أبارك للمصري على الفوز.. وعدم التركيز هو سبب الأداء السيء 49 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يوافق على بقاء بانون في الدوحة 51 دقيقة | مصر
اسكواش - فوز نور الطيب في عودتها.. وتفوق مصري ومفاجآت ببطولة بلاك بول ساعة | رياضات أخرى
الشعباني يكشف سر جلسته مع مجلس إدارة المصري.. وتوقعاته لمباراة مصر وتونس ساعة | الدوري المصري
كأس العرب - رئيس رابطة الجماهير المصرية في قطر يوضح أزمة تواجههم قبل مباراة تونس ساعة | كأس العرب 2021
كرة يد - منتخب مصر يطير إلى السعودية الخميس لخوض منافسات الدورة الدولية الودية ساعة | رياضات أخرى
سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مرتضى منصور لـ في الجول: كارتيرون حصل على راتبه اليوم.. ولدي مفاجأة من أجله