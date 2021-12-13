لقاء ناري لـ برشلونة - مواجهات ملحق الدوري الأوروبي.. موعد المباريات والقنوات الناقلة

أقيمت قرعة ملحق الدوري الأوروبي في مقر الاتحاد الأوروبي بمدينة نيون السويسرية.

وتلعب الفرق أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي مع أصحاب المركز الثالث في مجموعات دوري أبطال أوروبا

وجاءت الفرق المتأهلة كالتالي:

أصحاب المركز الثاني في مجموعات الدوري الأوروبي

نابولي - ريال سوسيداد - رينجرز - أولمبياكوس - لاتسيو - ريال بيتيس -دينامو زغرب - براجا

أصحاب المركز الثالث في دوري أبطال أوروبا

برشلونة - إشبيلية - بوروسيا دورتموند - ريد بول لايبزيج - بورتو - شيريف - أتالانتا - زينيت

وأسفرت القرعة عن مواجهات

إشبيلية أمام دينامو زغرب

أتالانتا أمام أولمبياكوس

لايبزيج أمام ريال سوسيداد

برشلونة أمام نابولي

ريال بيتيس أمام زينيت

بوروسيا دورتموند أمام رينجرز

شيريف أمام براجا

لاتسيو أمام بورتو

موعد مباريات الملحق

تلعب مباريات الذهاب يوم 17 فبراير 2022.

وتقام مباريات الإياب يوم 24 فبراير 2022.

القنوات الناقلة

تذاع مباريات الدوري الأوروبي عبر قنوات بي إن سبورتس بريميوم.