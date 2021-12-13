يويفا يقرر إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ويحدد الموعد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 14:16

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد - قرعة دوري أبطال أوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حدوث بعض الأخطاء الفنية خلال القرعة.

وسيتم إجراء القرعة من جديد في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة (الخامسة بتوقيت مكة المكرمة).

اعتراض ريال مدريد

أخبار متعلقة
تياجو يهزم صلاح نحو جائزة أجمل أهداف ليفربول في نوفمبر انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد

حسب بي إن سبورتس، ريال مدريد اعترض على إعادة القرعة بالكامل مطالبا بإعادتها بداية من حدوث الخطأ فقط.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي قبل حدوث الخطأ.

بداية الأخطاء

وبدأت الأخطاء حين تم سحب ورقة مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة فياريال الإسباني، رغم تأهلهما من نفس المجموعة.

سلسلة الأخطاء استمرت حين أتى الدور على تحديد خصم أتلتيكو مدريد، فتم تجاهل وضع ورقة مانشستر يونايتد، ليصطدم في نهاية المطاف بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

واتضح لاحقا أن ريال مدريد كان من الممكن أن يواجه فياريال رغم أنهما من نفس البلد، وأن ليفربول كان موجودا ضمن خيارات خصوم أتلتيكو مدريد، رغم تأهلهما من نفس المجموعة أيضا.

للتعرف على مواجهات القرعة الملغية من هنا

وواصل الموقف تصاعده، حيث تقدم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدربد بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، طالبا من خلالها بإعادة القرعة.

وبحسب الصحفي الإسباني جيليم بالاج، فإن فياريال أيضا طالب بإعادة القرعة.

ويلتقي فياريال مع مانشستر سيتي بحسب القرعة الملغية، فيما يلعب أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ.

وفي آخر تطورات المسألة حتى الآن، كشفت قنوات "بي إن" عن موافقة يويفا على إعادة القرعة، وأن الإعادة ستتم اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بعد الانتهاء من قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

وأكد أتلتيكو مدريد أنه يخوض مناقشات رسمية مع الاتحاد الأوروبي "يويفا" لإيجاد حل بخصوص الأخطاء التي وقعت في قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وأخيرا أتى الإعلان الرسمي من جانب يويفا، بتأكيد ما ذكرته قنوات "بي إن سبورتس" وإعادة القرعة بالكامل.

قرعة دوري أبطال أوروبا دوري أبطال أوروبا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
تحديد موعد مباريات دوري أبطال أوروبا.. ميسي ورونالدو لن يتواجدا في مدريد سويا سيرجيو راموس يتحدث عن مواجهة ريال مدريد ومزاملة ميسي وموقف مبابي كلوب يعلق على إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ومواجهة إنتر مواجهات دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.. موعد المباريات والقنوات الناقلة
أخر الأخبار
موعد مباريات الثلاثاء 14 ديسمبر 2021.. مانشستر سيتي ضد ليدز ومرموش أمام بايرن ميونيخ 15 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأجيل مواجهة مانشستر يونايتد ضد برينتفورد بسبب كورونا 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
سفير مصر: لا أساس من الصحة لعدم جاهزية الكاميرون لاستضافة أمم إفريقيا 10 ساعة | إفريقيا
عامر حسين: حل أزمة التعارض؟ والله ما أعرف.. واتحاد الكرة لم يطالبني بتحديد مواعيد كأس الموسم الماضي 10 ساعة | منتخب مصر
الأهلي يكشف سبب إرسال خطابه لاتحاد الكرة 10 ساعة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يحقق الانتصار في القمة وهزيمة جديدة للزمالك.. وفوز الأهلي والجزيرة 11 ساعة | رياضات أخرى
مصدر مقرب من عبد الحليم علي يكشف سبب رحيله من المصري 11 ساعة | الدوري المصري
السطو على منزل أوتاميندي وتقييده في البرتغال 11 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العرب - موعد مباراة مصر مع الأردن في ربع النهائي.. والقنوات الناقلة 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 4 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما