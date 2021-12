يويفا يقرر إعادة قرعة دوري أبطال أوروبا ويحدد الموعد

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن إعادة قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد حدوث بعض الأخطاء الفنية خلال القرعة.

وسيتم إجراء القرعة من جديد في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة (الخامسة بتوقيت مكة المكرمة).

اعتراض ريال مدريد

حسب بي إن سبورتس، ريال مدريد اعترض على إعادة القرعة بالكامل مطالبا بإعادتها بداية من حدوث الخطأ فقط.

وأوقعت القرعة ريال مدريد في مواجهة بنفيكا البرتغالي قبل حدوث الخطأ.

بداية الأخطاء

وبدأت الأخطاء حين تم سحب ورقة مانشستر يونايتد الإنجليزي لمواجهة فياريال الإسباني، رغم تأهلهما من نفس المجموعة.

سلسلة الأخطاء استمرت حين أتى الدور على تحديد خصم أتلتيكو مدريد، فتم تجاهل وضع ورقة مانشستر يونايتد، ليصطدم في نهاية المطاف بفريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

واتضح لاحقا أن ريال مدريد كان من الممكن أن يواجه فياريال رغم أنهما من نفس البلد، وأن ليفربول كان موجودا ضمن خيارات خصوم أتلتيكو مدريد، رغم تأهلهما من نفس المجموعة أيضا.

@markgoldbridge United 3rd pot from the right. No ball put in for Atletico.. #fixed pic.twitter.com/3FFAQETNwl

وواصل الموقف تصاعده، حيث تقدم مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدربد بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي، طالبا من خلالها بإعادة القرعة.

وبحسب الصحفي الإسباني جيليم بالاج، فإن فياريال أيضا طالب بإعادة القرعة.

ويلتقي فياريال مع مانشستر سيتي بحسب القرعة الملغية، فيما يلعب أتلتيكو مدريد ضد بايرن ميونيخ.

وفي آخر تطورات المسألة حتى الآن، كشفت قنوات "بي إن" عن موافقة يويفا على إعادة القرعة، وأن الإعادة ستتم اليوم في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، بعد الانتهاء من قرعة دوري المؤتمر الأوروبي.

We are in talks with UEFA to ask for explanations and a solution after the mistakes made in the Champions League round of 16 draw.