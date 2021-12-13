رئيس الاتحاد التونسي: طالبنا بالمساواة في التذاكر لأن الجالية المصرية بقطر 10 أضعاف التوانسة

أوضح وديع الجرئ رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم أسباب طلب بلاده المساواة في الحصول على عدد تذاكر لقاء نسور قرطاج ضد مصر في كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره التونسي في نصف النهائي يوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال الجرئ عبر قناة beIN sports: "علمت أن الحضور الجماهيري في لقاء مصر وتونس سيكون بلا فواصل بين الجمهورين، وهو شيء محمود، ولكن لابد من بعض الاحتياطات الأمنية حتى تكتمل الصورة المثالية للبطولة".

وأضاف "طالبنا اللجنة المنظمة للبطولة بضرورة اقتسام الملعب 50٪ مقابل 50٪ بين الجماهير المصرية والتونسية".

وأضاف "الجالية المصرية في قطر 10 أضعاف الجالية التونسية ودخولهم للملعب بأعداد غفيرة أكبر من الجمهور التونسي قد يخلق شعورا بالظلم والضغينة في نفوس التوانسة عامة".

وذكرت إذاعة ifm التونسية أن اللجنة المنظمة رفضت الطلب التونسي بسبب بيع 90% من طاقة استيعاب الملعب بالفعل، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عشوائية أماكن الجلوس في الملاعب ولا يسمح بتقسيم الجمهور وذلك بقصد تلطيف أجواء التنافس وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

كما طالب رئيس الاتحاد التونسي السلطات القطرية بعدم ترحيل بعض الجماهير التونسية التي تسببت في تحطيم 20 مقعدا في ملعب المدينة التعليمية أثناء لقاء تونس وعمان.

وأتم "فرحة الجماهير تسببت في تحطيم بعض المقاعد بسبب التدافع، ولذلك نطالب بتفهم الأمر وتقبله برحابة صدر والتراجع عن القرار".