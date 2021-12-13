الأهلي عن أزمة كأس العالم: كاف لا يرد ومجاهد يكرر ما فعله.. لا أحد يمكنه المساس بلقاء تشيلسي

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي امتعاضه من تعامل الاتحادين المصري والإفريقي مع أزمة تداخل مواعيد كأس أمم إفريقيا مع مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال عبد الحفيظ عبر قناة الأهلي: "حين أقيم كأس العالم للأندية في قطر وفي وجود بايرن ميونيخ، كان الحضور الجماهيري لمباراة الثالث والرابع من جماهير النادي الأهلي هو نفس حضور النهائي الذي أقيم على نفس الملعب، وهو ما أخرج النهائي بهذا الشكل من الناحية الجماهيرية".

وأضاف "البطولة ستتأثر تسويقيا بما يحدث، لأن الأهلي هو القوة الجماهيرية الأكبر والعدد الأعلى في الحضور مع احترامي لبقية الأندية المشاركة".

وأوضح "كفريق يحاول أن يلعب بطولات يمكن أن تزيد الموارد لدي، ولا يوجد سوى بطولتين بهذا الوصف وهما دوري أبطال إفريقيا وكأس العالم للأندية، لماذا أحرم من اللاعبين"؟

وتابع عبد الحفيظ "الآن لدينا مشكلة ولم يتواصل معنا أحد على الإطلاق. تشيلسي لديه مباراة يوم 16 فبراير، وبالتالي كأس العالم للأندية لن يتم تأخير مبارياته إلى 13 فبراير، حيث كان هناك مقترحا بأن نلعب في أيام 7 و10 و13".

وواصل "هناك مقترح بتقديم موعد نهائي كأس أمم إفريقيا من 6 فبراير إلى 4 وضغط المباريات ليصبح كأس العالم للأندية في أيام 7 و10 و13 ولكن لم يقبل أحد بذلك، لأن تشيلسي لديه مباراة يوم 16، ولا أحد يمكنه أن يقترب من الاتحاد الأوروبي أو يجعله يؤجل مباراة تشيلسي ليوم واحد".

وأوضح عبد الحفيظ "الاتحاد الإفريقي على الناحية الأخرى لا يرد علينا. نصف نهائي أمم إفريقيا سيقام في يومي 2 و3 فبراير، وإذا جمع المربع الذهبي مالي وتونس ومصر سأخسر 11 لاعبا من الأهلي في كأس العالم".

واختتم "أحمد مجاهد (رئيس الاتحاد المصري) فعل معنا الشيء ذاته في الموسم الماضي. نفس الأمر تكرر مع المنتخب الأولمبي، وبعد اتفاقنا على كل شيء، خرج المنتخب الأولمبي أمام البرازيل في الساعة 1، لأجده يرسل لي خطابا في الساعة 1:30 بأننا سنلعب بعد يومين مع وادي دجلة ثم سيراميكا كليوباترا".