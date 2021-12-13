انتهت القرعة المعادة لدوري أبطال أوروبا - باريس يتحدى ريال مدريد.. وأتليتكو ضد يونايتد

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 12:36

كتب : FilGoal

قرعة دوري أبطال أوروبا

يقدم FilGoal.com تغطية مباشرة لقرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا وملحق الدوري الأوروبي وملحق دوري المؤتمر الأوروبي.

وجرت قرعة ثمن نهائي الأبطال الساعة 1 مساء بتوقيت القاهرة، تلتها قرعة ملحق الدوري الأوروبي (2 مساء)، ثم قرعة ملحق دوري المؤتمر (3 مساء).

لكن بعد حدوث خطأ أثناء قرعة الأبطال، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إعادتها الساعة 4 عصرا.

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نتيجة قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا:

باريس سان جيرمان ضد ريال مدريد

فياريال ضد يوفنتوس

تشيلسي ضد ليل

سبورتينج لشبونة ضد مانشستر سيتي

أتليتكو مدريد ضد مانشستر يونايتد

سالزبورج ضد بايرن ميونخ

بنفيكا ضد أياكس

إنتر ميلان ضد ليفربول

شروط القرعة هي وقوع كل فريق متصدر ضد آخر وصيف، لا يجوز اصطدام ناديين من نفس البلد، لا يجوز وقوع فريق ضد آخر واجهه في دور المجموعات، الأندية التي تصدرت مجموعاتها ستلعب إياب الدور ثمن النهائي على ملعبها.

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نتيجة قرعة ملحق دوري المؤتمر الأوروبي:

أيندهوفن ضد مكابي

سبارتا براج ضد بارتيزان

سيلتيك ضد بودو/جليمت

ليستر سيتي ضد راندرز

فينيرباهتشة ضد سلافيا براج

ميتلاند ضد باوك

مارسيليا ضد كاراباج

رابيد فيينا ضد توتنام أو فيتيسه

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من دوري المؤتمر الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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نتيجة قرعة ملحق الدوري الأوروبي:

دورتموند ضد رينجرز

لايبزيج ضد ريال سوسييداد

برشلونة ضد نابولي

أتالانتا ضد أولمبياكوس

بورتو ضد لاتسيو

شيريف ضد براجا

زينيت سان بطرسبرج ضد ريال بيتيس

إشبيلية ضد دينامو زغرب

الفائز في الملحق سيعبر لدور الـ16 من الدوري الأوروبي الذي تأهل له أبطال المجموعات مباشرة.

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- بداية من الموسم الحالي في بطولات أوروبا للأندية لن يعتبر الهدف خارج الأرض بإثنين. ما يعني إذا فاز فريق في ملعبه 2-1 ثم خسر إيابا بهدف لن يعتبر مهزوما، وإنما ستمتد المباراة لوقت إضافي.

- الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" يكشف كرة الأدوار الإقصائية لبطولة دوري الأبطال التي تجري مباراتهما النهائية في سان بطرسبرج الروسية.

دوري أبطال أوروبا الدوري الأوروبي دوري المؤتمر الأوروبي
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