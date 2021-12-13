كأس العرب - طرح دفعة أخيرة من تذاكر لقاء مصر وتونس

طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم دفعة أخيرة من تذاكر لقاء مصر وتونس في كأس العرب.

ويلعب المنتخب المصري ضد نظيره التونسي في نصف النهائي يوم الأربعاء في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

وفتح فيفا الباب أمام الجماهير لشراء الدفعة الأخيرة من التذاكر صباح الإثنين بعدما نفدت معظم تذاكر اللقاء.

وطلب الاتحاد التونسي لكرة القدم بتخصيص 50% من مدرجات مواجهة مصر لجماهير نسور قرطاج ولكن الطلب قوبل بالرفض.

وذكرت إذاعة ifm التونسية أن اللجنة المنظمة رفضت الطلب التونسي بسبب بيع 90% من طاقة استيعاب الملعب بالفعل، بالإضافة إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفرض عشوائية أماكن الجلوس في الملاعب ولا يسمح بتقسيم الجمهور وذلك بقصد تلطيف أجواء التنافس وتعزيز العلاقات بين الشعوب.

ويستضيف ملعب 974 المواجهة المرتقبة بين مصر وتونس في نصف النهائي.

وأشار الاتحاد التونسي لكرة القدم في بيان رسمي أن الجماهير التونسية أسهمت في نجاح تلك البطولة والتي تقام لأول مرة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

ووجه الاتحاد التونسي الشكر لكل الجماهير والعائلات التونسية في قطر وتونس وكل أنحاء العالم ولمجلس الجالية التونسية في قطر.

مجلس الجالية التونسية في قطر حاول التواصل مع الجهات القطرية لزيادة عدد التذاكر المخصصة لنسور قرطاج لضمان دخول أكبر عدد ممكن من الجماهير التونسية لمساندة منتخبهم أمام الفراعنة.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد بعد اللجوء لشوطين إضافيين.

بينما نجح منتخب تونس في خطف بطاقة التأهل بعد الفوز على عمان بهدفين مقابل هدف واحد.

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