مصدر في منتخب مصر يكشف لـ في الجول حالة الثلاثي المصاب قبل مواجهة تونس

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 - 10:54

كتب : بسام أبوبكر

مصر - الجزائر - كأس العرب

كشف مصدر في منتخب مصر لـ FilGoal.com حالة الثلاثي المصاب أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي.

وتعرض أحمد حجازي لشد في العضلة الخلفية أمام الجزائر في ختام دور المجموعات من كأس العرب.

وأصيب الثنائي محمد الشناوي وحمدي فتحي بإجهاد في العضلة الخلفية خلال مواجهة الأردن في ربع النهائي.

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وقال مصدر في منتخب مصر لـ FilGoal.com: "متفائلون بقدرة الثلاثي أحمد حجازي ومحمد الشناوي وحمدي فتحي على اللحاق بمواجهة تونس بعد تحسن حالتهم واستجابتهم للبرنامج العلاجي".

ويلعب المنتخب المصري مع نظيره التونسي الأربعاء المقبل في نصف نهائي كأس العرب.

ومن المنتظر أن يستأنف المنتخب المصري تدريباته اليوم في تمام الخامسة بعد الحصول على راحة أمس الأحد.

مصر تونس كأس العرب
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